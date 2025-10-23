El prestigioso virólogo Mariano Esteban Rodríguez, Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ... y jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del CNB, protagoniza mañana viernes, 24 de octubre, a las 19.00 horas, la nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Será en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital). Su intervención se titula 'Control de pandemias causadas por virus: ¿dónde estamos?'

–¿Estamos más preparados que en 2020 para afrontar una pandemia?

–Estamos mucho más preparados, es decir, en 2020 nos llegó esta pandemia porque no teníamos conocimiento del agente causal y tuvimos que utilizar todas las estrategias que teníamos disponibles entonces para abordarlo. Eso ha llevado a que nos preparemos mucho mejor, que no solamente tengamos una plataforma, sino que tenemos varias plataformas de contraataque frente a agentes causales de posibles epidemias o pandemias, es decir, que desde ese punto de vista estamos mucho mejor, la ciencia sigue avanzando y a paso muy acelerado.

–¿Qué hemos aprendido de aquella pandemia?

–Hemos aprendido a estar mejor preparados y lo que no hemos aprendido es a tener presente que los virus y los agentes infecciosos siguen en nuestro entorno e infectando a personas y nos olvidamos rápidamente. Ese es el problema que tenemos, que nos preocupamos mucho cuando nos afecta y nos olvidamos cuando deja de afectarnos. Pero siguen existiendo personas que son infectadas por virus, muchos de los virus conocidos, otros menos conocidos y siempre tenemos que estar preparados para contraatacar y la mejor forma de ataque son las vacunas.

–Muchos expertos hablan de que la próxima pandemia es cuestión de tiempo. ¿Se trata de un tópico alarmista o una posibilidad real a corto o medio plazo?

–Es una posibilidad totalmente real: hay que tener en cuenta que los virus son los microorganismos más abundantes en la naturaleza. Tenemos más de 300 enfermedades causadas por virus a humanos. Es decir, hay un gran número de virus que son desconocidos y están presentes en todos los continentes, en los mares, etc. Están presentes porque, lógicamente, los virus van evolucionando y se van adaptando al hospedador. En este caso, el humano, aunque tiene ese reservorio zoonótico que de los animales pasa a humanos. Casi el 70% de las infecciones son zoonóticas. Los virus siguen con su evolución porque tienen que sobrevivir también.

–¿Qué avances están logrando hoy con las nuevas plataformas vacunales?

–Teníamos ya varias plataformas vacunales y, entre ellas, la que trabajamos nosotros aquí en el Centro Nacional de Biotecnología y que hoy en día también la combinamos con otras plataformas como las del mRNA o con otras con proteínas purificadas, etc. Pero creo que tenemos un amplio abanico para abordarlo directamente. Se han desarrollado empresas que con anterioridad no estaban en el entorno. Son capaces ahora como las de mRNA, muy potentes, Moderna, Pfizer, BioNTech y luego otras muchas productoras también de proteínas o de ácidos nucleicos, ADN, o virus atenuados. Y desde ese punto de vista creo que tenemos un considerable repertorio de ataque frontal frente a los virus que nos vienen. Y tenemos que mejorar continuamente, porque al desarrollar estas nuevas plataformas actuamos muy rápidamente, es decir, provocar una respuesta inmunológica inmediata pero no tiene una respuesta duradera, que es lo que estamos ahora intentando: dirigiendo las vacunas hacia una respuesta más duradera y que no necesites dosis repetidas cada año o cada seis meses.

–De los virus emergentes, ¿cuál es el que más le preocupa hoy?

–Estamos viendo que no solamente es el SARS-CoV-2, que sigue siendo prevalente, han muerto más de siete millones de personas y sigue evolucionando, o sea, se están preparando vacunas cada año, es una preocupación importante, porque es un virus respiratorio que se tramite con gran facilidad. Nos ha aparecido el virus de la viruela del mono, o sea que nos hemos olvidado de que una de las patologías más grandes que ha aparecido en la humanidad con mayor número de muertes ha sido la viruela, y, gracias a la vacunación en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró ya libre este planeta de viruela, aunque hoy en día tenemos tecnologías para desarrollar nuevos virus de la viruela por terrorismo, es decir, que cada vez están siendo más sofisticados y hay que estar preparados. Estos virus siguen evolucionando. La gripe aviar está confinada en pollos, pero es que ahora se está viendo que ha pegado salto a mamíferos, y entonces lo preocupante es que este virus, como salte a humanos, vamos a tener un gran problema, como lo vimos con la famosa gripe española de 1918 que asoló también todo el planeta, más de 50 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial.

–Y muchos más virus, ¿no?

Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos una gran variedad de virus como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el Ébola, el Marburg, la fiebre de Lassa, el Rift Valley, el Nipah, que son emergentes y reemergentes, o sea que están saliendo también de sus entornos con la mayor capacidad de las personas para viajar a los lugares más remotos, donde hay bastantes virus autóctonos que luego se pasan a otros lugares y eso acelera la propagación de los mismos. Tenemos un amplio círculo de virus que nos pueden afectar y, desde ese punto de vista, hay que estar preparados. Tenemos virus como el chikungunya, el zika, que trabajamos nosotros en el laboratorio.