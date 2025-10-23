Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del virólogo Mariano Esteban, una de las grandes referencias españolas en el ámbito de las vacunas. SUR

Profesor de Investigación Ad Honorem del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología

Encuentro Salud es Más, este viernes, a las 19.00 horas
Mariano Esteban Rodríguez: «Como salte a humanos, vamos a tener un gran problema con la gripe aviar»

El prestigioso virólogo protagoniza a las 19.00 horas de este viernes, 24 de octubre, un nuevo encuentro de 'Salud es Más', patrocinado por la Fundación Unicaja y organizado por SUR

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:19

Comenta

El prestigioso virólogo Mariano Esteban Rodríguez, Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ... y jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del CNB, protagoniza mañana viernes, 24 de octubre, a las 19.00 horas, la nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Será en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital). Su intervención se titula 'Control de pandemias causadas por virus: ¿dónde estamos?'

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mariano Esteban Rodríguez: «Como salte a humanos, vamos a tener un gran problema con la gripe aviar»

Mariano Esteban Rodríguez: «Como salte a humanos, vamos a tener un gran problema con la gripe aviar»