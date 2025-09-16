Vivencia Flamenca Málaga, un fin de semana intenso de flamenco en Coín
Se celebrará del 14 al 16 de Noviembre en Hacienda Albuquería y habrá clases, actividades, actuaciones, fiesta flamenca en tres días de convivencia
SUR
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:30
Los aficionados al flamenco en Málaga y Andalucía tienen una cita el próximo mes de noviembre en la provincia malagueña, en concreto en el Valle ... del Guadalhorce. Se trata de la actividad Vivencia Flamenca Málaga, una experiencia única para aquellos estudiantes y aficionados del flamenco que deseen, además de ampliar sus conocimientos técnicos y teóricos del baile flamenco, acercarse a la parte más humana de los maestros.
Tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de Noviembre, con motivo de la celebración del Día del Flamenco en Hacienda Albuquería (Coín) a tan sólo 35 minutos de Málaga capital. Este espacio se ubica en un lugar único del Valle del Guadalhorce, rodeado de laderas de alcornoques y pinares, donde la naturaleza y la tranquilidad nos envolverán todo el fin de semana, fundiéndose con nuestros sonidos flamencos.
El precio incluye el alojamiento, las comidas y bebidas, las clases, actuaciones, además de sorteos y otras actividades. El precio por la actividad es de 350 euros (precio especial para alumnos/as de Jabera Studio y Asociación Cultural Flamenca Marina Aranda 300 euros).
