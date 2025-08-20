Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a Ronda

Esla capital de la Serranía y tiene mucho que ofrecer todo el año. Y, particularmente, hay muchas opciones para el verano. Desde visitas de lo ... más variadas a trepidantes actividades en el Tajo o incluso sobre el casco urbano.

Ronda, ciudad milenaria, es también una lección práctica por la historia de los últimos siglos y, al mismo tiempo, un lugar realmente legendario.

Un paseo por el casco antiguo De la Alameda del Tajo hasta la puerta de Almocábar

Ampliar Murallas de la ciudad. J.A.

Ronda tiene un casco antiguo a un lado y a otro del Tajo. Iglesias, conventos, palacios o los baños árabes son algunos de los monumentos más importantes que aguardan en un tranquilo paseo peatonal por sus calles.

El Puente Nuevo, el alminar de San Sebastián, las antiguas murallas de la ciudad y el barrio de San Francisco, la Alameda del Tajo o la calle La Bola son algunos de los enclaves que no hay que perderse en cualquier visita, aunque sea verano.

Los museos Arte, historia y cultura en espacios temáticos

Ampliar Museo Lara Turismo Ronda

En Ronda hay una importante red de museos que ahondan en la historia de esta ciudad, capital de la Serranía.

Entre ellos están el dedicado a uno de sus hijos más ilustres, el pintor Joaquín Peinado, o los de Lara y la Maestranza. A ellos hay que unir centros de interpretación como el del Puente Nuevo o el de las cofradías rondeñas, entre otros. Otras opciones son la Casa del Gigante, un palacio nazarí que conserva algunas piezas arqueológicas de gran valor.

Las entrañas del Tajo La Mina de Agua de la Casa del Rey Moro y el Desfiladero

Ampliar Camino habilitado Desfiladero del Tajo

Hay quien se conforma con verlo desde el Puente Nuevo o incluso desde abajo, pero también se pueden conocer sus entrañas. El Tajo de Ronda, emblema turístico de la ciudad, ofrece dos opciones trepidantes.

Una es la que comienza en la Casa del Rey Moro, donde se ofrece la posibilidad de descender hasta el Guadalevín a través de la denominada Mina de Agua. La otra opción es la del Desfiladero del Tajo, habilitada más recientemente y que permite adentrarse en esta gran garganta. Los precios están entre los 5 euros de la segunda y los 10 de la primera.

Ermita de la Oscuridad Un templo rupestre escondido en las entrañas de la ciudad

Ampliar Ermita de la Oscuridad

A un paso del casco antiguo de Ronda, se encuentra uno de los templos rupestres mozárabes menos conocidos de la provincia de Málaga.

De hecho, son muchos los rondeños que aún no han visto el interior de esta sorprendente ermita, que actualmente es propiedad de la familia Ponce de León, que, eso sí, permite visitas a su interior. De hecho, está dentro de los apartamentos turísticos Los Arrayanes, situados en la plaza de la Oscuridad, a tan sólo trescientos metros de la conocida calle La Bola (Carrera Vicente Espinel).

Vuelo en globo La ciudad del Tajo, a vista de pájaro

Ampliar Volando sobre el Tajo. Gloventosur

Sólo hay algo mejor que pasear por el casco antiguo de Ronda, sobrevolarlo. Y esto es posible desde hace unos años gracias a los vuelos en globo que organizan distintas empresas entre los últimos días de la primavera y los primeros del otoño.

El verano es, seguramente, la mejor época para disfrutar de esta experiencia inolvidable, que viene a durar entre 60 y 90 minutos. Habrá que madrugar, eso sí, ya que es lo más recomendable. El precio puede ser un obstáculo, porque suele costar en torno a 200 euros por pasajero adulto, pero será un recuerdo inolvidable.

En la actualidad, hay varias empresas que operan estos vuelos en globos aerostáticos.

Feria de Pedro Romero Una fiesta taurina y popular a primeros de septiembre

Es la única fiesta del mundo que tiene en su origen a un torero, Pedro Romero. No faltarán eventos relacionados con la tauromaquia, pero también otros tradicionales vinculados al mundo del caballo o del folclore.

Ampliar Feria de día en el centro histórico

Se trata de una feria abierta a todos los públicos, tanto de día como de noche, ya sea en el centro histórico o en el recinto ferial. En ambos escenarios se darán cita tanto los rondeños como miles de visitantes que acudirán entre los días 2 y 7 de septiembre, lo que viene a marcar casi la despedida del verano.

Probar el rabo de toro y el vino Una ruta para catar sus emblemas gastronómicos

Es el plato más conocido de la ciudad, el rabo de toro al estilo rondeño. Se puede pedir en buena parte de los restaurantes y mesones de la localidad. Todos giran en torno a una receta tradicional, aunque cada uno le da su toque.

Ampliar Rabo de toro a la rondeña del Restaurante Pedro Romero

El rabo de toro se puede maridar perfectamente con los muchos tintos que se elaboran en sus bodegas. Lo de visitarlas es recomendable hacerlo después de la vendimia, que ya se ha iniciado en la mayor parte de los casos.