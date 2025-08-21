Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a Marbella

Playas únicas en la costa andaluza y mucho glamour en sus puertos deportivos. Ésas son dos de las señas de identidad que tiene la ciudad ... más importante de la Costa del Sol, sobre todo cuando se piensa en verano.

Pero, aunque sea época estival, no se puede ni se debe dejar en un segundo plano su riqueza monumental, que se reparte fundamentalmente entre su casco histórico y su costa. Ni tampoco su oferta gastronómica.

Casco antiguo De la plaza de los Naranjos a las murallas de la ciudad

Ampliar

Su centro histórico es uno de los que ha sabido conservarse con claras señas de identidad. Hoy pasear por él permite conocer algunos de los monumentos y espacios más importantes, que aluden precisamente a su pasado, como la emblemática plaza de los Naranjos.

Pero, hay mucho más: Las murallas de lo que fue fortaleza árabe y las de la antigua medina o la esbelta iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que vino a sustituir a una antigua mezquita. A ello hay que unir retazos de historia, como la Casa del Corregidor o la ermita de Santiago, ambas en la plaza de los Naranjos.

Desde ese centro histórico hay una sobresaliente salida que busca el mar a través del parque del parque de la Alameda y de la avenida del Mar. Ambos son los principales hitos que unen al casco antiguo con la playa, el paseo marítimo y el puerto deportivo de Marbella.

Puerto Banús Más de medio siglo de glamur y lujo

Su fama le precede y está en la agenda de casi todos los turistas que llegan en cualquier época del año. En verano, se puede ir tanto de compras como a almorzar o cenar.O puede ser suficiente únicamente con pasear para ver el lujo de los establecimientos y las embarcaciones que allí se concentran.

Ampliar Puerto Banús. Ayuntamiento de Marbella

Son los principales alicientes de este enclave náutico que recibe el nombre de José Banús, el artífice de su construcción allá por 1968. Allí se conserva todavía hoy una antigua torre vigía, que es un lugar idóneo para tener una perspectiva amplia de este recinto portuario que tanto se identifica con el lujo en esta ciudad turística.

Playas Desde dunas a playas urbanas en 25 kilómetros de costa

En su litoral tiene buena parte de sus atractivos. Marbella puede presumir de tener tanto cantidad y calidad como variedad de playas.

Ampliar Bañista en la playa

Salvo algún caso puntual, como es la de San Pedro de Alcántara, cuenta con cuidados arenales. A veces junto a equipados paseos marítimos y en otras ocasiones, con el carácter salvaje que proporcionan las dunas que aún siguen formando parte de su paisaje costero en Cabopino o cerca de la emblemática playa del Cable.

Dunas de Artola Un monumento natural en Cabopino

Junto a la playa de Cabopino, en Marbella, se puede ver uno de los complejos dunares más valiosos del Mediterráneo peninsular. De hecho, gracias a esa peculiaridad geológica hoy este arenal está protegido como monumento natural de Andalucía.

Ampliar Dunas de Artola J.A.

En los últimos años se ha puesto en valor gracias a la instalación de pasarelas y puentes de madera que permiten recorrer el enclave sin ser invasivo ni con las dunas ni con la fauna o la flora que tienen allí su hábitat. Además de este enclave ecológico, se puede disfrutar allí no sólo de una buena playa sino también del cercano puerto deportivo de Cabopino. Junto a este complejo dunar se erige la Torre de los Ladrones, una atalaya históricas de la costa.

Visitas con historia junto al mar De una villa romana a una basílica paleocristiana

Un día de playa es compatible con algunas de las posibles visitas de interés que hay muy cerca de algunos arenales, donde se pueden ver vestigios del pasado, sobre todo de la época romana.

Ampliar Basílica paleocristiana Ayuntamiento de Marbella

Las termas del río Guadalmina, más conocidas como las Bóvedas de Marbella, en la costa de San Pedro de Alcántara;la villa romana del río Verde o la basílica paleocristiana de San Pedro de Alcántara, que data probablemente del siglo VI son otros enclaves de interés junto a la playa.

Aventura Amazonia Adrenalina y emoción muy cerca de la costa

Los más aventureros tienen también una cita en el parque Amazonia, situado apenas a quinientos metros de la playa. Este espacio al aire libre cuenta con media docena de circuitos llenos de adrenalinas, en los que aguardan más de un centenar de juegos y 24 tirolinas, entre las que se encuentra una de las de mayor tamaño entre árboles de Andalucía –con 240 metros de longitud–.

Ampliar Amazonia Aventura

Ruta gastronómica De la cocina marenga a las estrellas Michelin

A Marbella hay que ir a comer, porque cuenta con una gran variedad de restaurantes. Desde establecimientos reconocidos con estrellas Michelin a chiringuitos donde se puede dar buena cuenta del espeto o del 'pescaíto' frito.

Ampliar Espetos de sardinas en Marbella J.A.

Tanto en Marbella como en el núcleo de San Pedro de Alcántara hay también bares tradicionales donde hay muchas opciones con buena relación calidad precio.