Plaza Mayor inaugura sus actividades de Navidad con un Mercado este fin de semana

El centro comercial Plaza Mayor ofrece en diciembre un variado completo de actividades pensadas para toda la familia que combina tradición, creatividad y solidaridad a ... lo largo de todo el mes. Para empezar, los días 5 y 6 de diciembre, la plaza central del centro comercial acogerá un Mercado de Navidad que reunirá a 15 marcas locales con propuestas de moda, bisutería, decoración, belleza y fragancias. Dentro del propio mercado, se impartirán dos talleres especializados el viernes y el sábado: uno de coronas de flores a las 12 y otro de cerámica a las 17.30 horas.

Del 10 al 14 de diciembre, los niños podrán participar en los talleres de creación de cuentos, una actividad en la que diseñarán su propio relato navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras gracias a la colaboración con la app Tale Me. Esta actividad se enlaza con la iniciativa solidaria 'Mi viento interior', un cuento escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives, disponible durante todo el mes de diciembre en el centro. La recaudación integra se destinará a apoyar la labor de la Fundación Aladina que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Además, el centro contará con un árbol de 14 metros de altura que puede recorrerse por dentro, ofreciendo una experiencia inmersiva. También se dispondrá de un buzón mágico para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a Papá Noel o a Sus Majestades los Reyes Magos.