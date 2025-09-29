Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muerto viviente en el interior del recinto malagueño.

Ver 15 fotos
Muerto viviente en el interior del recinto malagueño. Sur

Noche de terror en Plaza Mayor por una invasión de zombis

Más de 1.200 personas participan en Survival Zombie, un juego de rol en primera persona que se ha celebrado en el interior del centro comercial Plaza Mayor

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:38

El centro comercial Plaza Mayor se convirtió el sábado en el epicentro de una invasión zombi donde las carreras, los gritos de terror y el ... gruñir de los muertos vivientes tomaron todo el recinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  10. 10 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Noche de terror en Plaza Mayor por una invasión de zombis