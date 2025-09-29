Noche de terror en Plaza Mayor por una invasión de zombis
Más de 1.200 personas participan en Survival Zombie, un juego de rol en primera persona que se ha celebrado en el interior del centro comercial Plaza Mayor
Málaga
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:38
El centro comercial Plaza Mayor se convirtió el sábado en el epicentro de una invasión zombi donde las carreras, los gritos de terror y el ... gruñir de los muertos vivientes tomaron todo el recinto.
'Survival Zombie', el mayor juego de rol en vivo de Europa, convirtió el espacio de compras y ocio en un auténtico escenario apocalíptico en donde más de 1.200 personas trataban de sobrevivir a una infección masiva.
La historia de supervivencia ha sido diseñada especialmente para esta edición y se ha basado en el libro 'Los caminantes', del escritor malagueño Carlos Sisí.
Durante seis horas de juego, más de 40 actores profesionales, efectos especiales cinematográficos, maquillaje realista y escenografía envolvente transformaron Plaza Mayor en un campo de batalla entre humanos y zombis.
