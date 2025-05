Teatro y música de los Beatles para niños este fin de semana en Málaga

Isabel Méndez Málaga Miércoles, 7 de mayo 2025, 23:27 Comenta Compartir

Este fin de semana 'Teatro infantil... en tu zona'

El ciclo 'Teatro infantil... en tu zona' continúa con su programación y este fin de semana ofrecerá estas representaciones, con entrada gratuita:

Viernes 9: Campanillas, Parque El Brillante, 19.30 horas: 'Peneque. El telón mágico', de Producciones Infantiles Miguel Pino

Sábado 10: Churriana. Plaza de la Inmaculada, 19.30 horas: 'Peneque. El telón mágico', de Producciones Infantiles Miguel Pino

Domingo 11: Málaga capital, distrito Cruz de Humilladero. Parque San Rafael, 19.30 horas: 'Kosmos', con el mago Joni Macarroni.

Sábado La Noche en Blanco 2025

Málaga vuelve a desvelarse por la cultura este sábado. Será con motivo de la Noche en Blanco, que cumple este año su XVI edición. Ofrecerá 150 actividades en 81 espacios diferentes desde las ocho de la tarde a la una de la madrugada. Esto es lo más original que se podrá encontrar este 10 de mayo.

Sábado y domingo 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide'

El Teatro Cánovas acoge este fin de semana 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide', cargo de la veterana compañía El espejo negro, de Ángel Calvente. Se trata de un teatro de marionetas en que doce años después de su estreno, Jonás comienza nuevamente su gran carrera… Una carrera por la fecundación y el maravilloso milagro de la vida. Las funciones son el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12, y el precio de las localidades es de 8 euros, aunque hay un pack familiar por 6.

Sábado 'El mago de Oz'

La compañía malagueña Jabetín Teatro llega este sábado y el próximo al Teatro Ave María con el montaje 'El mago de Oz', que recordará las aventuras de Dorothy, su inseparable Totó y el resto de personajes de este clásico. La función será a las 17 horas y el precio de las entradas es de 10 euros en adelante.

Sábado Teatro en familia: 'Robin Hood'

El Museo Interactivo de la Música (MIMMA) invita este sábado a conocer al legendario Robin Hood y sus aventuras en un espectáculo de teatro interactivo pensado para toda la familia. El show será a las 12 de la mañana, tendrá una hora de duración y cuesta 6 euros (que incluye la entrada al museo).

Sábado Feria de coleccionismo y del juguete antiguo

El edificio de Málaga Factory, en el parque comercial Málaga Nostrum, acoge este sábado la Feria de Coleccionismo de Juguetes Antiguos y Slot & Scalextric Experience. De 11 a 21 horas, con entrada gratuita, se podrá disfrutar de piezas de las marcas Scalextric (se podrán disputar carreras), Hot Wheels, He-Man, LEGO, Nancy, Matchbox, Star Wars, Tente o Exin, entre otras. La entrada es gratuita

Domingo 'Beatelitis', en La Cochera

¿Qué pasaría si los Beatles hicieran canciones para peques? Ese es el reto que materializa la compañía Cuentitis Musiquitis, que adapta las canciones más famosas del cuarteto de Liverpool a lenguaje y temática infantil. Así por ejemplo, 'Lady Madonna' se convierte en 'Mami mandona'; 'Don't let me down' es 'He cateao' y se pedirán 'No más deberes' al ritmo de 'Twist and shout'. El recital es este domingo en La Cochera a las 12 horas y el precio de las entradas es de 9 euros.

Todos los días Cruces de Mayo

Peñas, asociaciones de vecinos y cofradías engalanan estos días sus sedes para ofrecer a los malagueños y visitantes un recorrido lleno de arte y fantasía con las populares Cruces de Mayo. Esta es la guía no perderse ninguna en Málaga capital.