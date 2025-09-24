Artesanía y gastronomía en los últimos mercadillos de septiembre en Málaga
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:53
El último fin de semana de septiembre ofrece una variada agenda de mercadillos en Málaga. En la capital, se celebrarán los fijos de estas fechas, ... que son, por un lado, el Ecomercado de la asociación Guadalhorce Ecológico: en el Parque Huelin de 9 a 14 horas.
Tampoco faltará a su cita mensual el Soho Mercado Urbano, que cada último domingo de mes toma la céntrica calle Tomás Heredia. De 11 a 19 horas reunirá numerosos stands con moda para toda la familia, artesanía, complementos y decoración, entre otras muchas propuestas.
A estas convocatorias se les une los mercadillos que se podrán celebrar en la provincia dentro de las actividades de distintos eventos como por ejemplo Sabor a Cómpeta y la feria de Sabor a Málaga en La Cala de Mijas, con la gastronomía como protagonista en ambos casos. Por su parte, la creatividad predominará en La Térmica Village, que llega este sábado a Ronda. Y también el diseño, especialmente el de autoedición, mandará en la inauguración de la temporada del 'Arte, birras y croquetas', que será este sábado a partir de las 13 horas en Drunkorama (calle Ramón Franquelo 5), y que aúna originalidad con gastronomía.
