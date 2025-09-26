Los comercios de Málaga despiden este domingo la temporada de verano
Los permisos de apertura por Zonas de Gran Afluencia Turística llegan a su fin este 28 de septiembre
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:12
El verano, según el calendario, se despidió oficialmente hace unos días. Y este domingo lo hará también a efectos comerciales en Málaga, ya que finaliza ... los permisos de apertura de tiendas en las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). La activación de esta figura ha permitido que en ciertas localidades los centros comerciales hayan podido abrir desde el pasado 1 junio todos los días, sin bajar la persiana ni un domingo (ni festivo).
En esta situación han permanecido desde entonces los comercios ubicados en Málaga capital así como en Marbella, Mijas, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Algarrobo y Vélez-Málaga.
Pero el próximo día 28 esta autorización llega a su fin, por lo que será la última vez (por ahora) que sea posible ir de compras un domingo en Málaga capital en los centros comerciales Larios Centro, Málaga Plaza, Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum al igual que El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno.
Próximas aperturas extra
Tras concluir la temporada estival, los comercios tendrán un breve descanso de aperturas extra en Málaga hasta el próximo lunes 13 de octubre, cuando volverán a levantar la persiana de manera especial al pasarse a ese día la celebración de la Fiesta Nacional (12 de octubre) que este año cae en domingo.
