Los comercios de Málaga despiden este domingo la temporada de verano

Los permisos de apertura por Zonas de Gran Afluencia Turística llegan a su fin este 28 de septiembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:12

El verano, según el calendario, se despidió oficialmente hace unos días. Y este domingo lo hará también a efectos comerciales en Málaga, ya que finaliza ... los permisos de apertura de tiendas en las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). La activación de esta figura ha permitido que en ciertas localidades los centros comerciales hayan podido abrir desde el pasado 1 junio todos los días, sin bajar la persiana ni un domingo (ni festivo).

