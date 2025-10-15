Málaga Factory celebra su 20 aniversario con actividades para toda la familia
El viernes 17 ofrecerá distintas propuestas con entrada gratuita
SUR
Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56
Málaga Factory celebrará su 20 aniversario este viernes con una tarde de actividades variadas dirigidas a toda la familia. Entre las propuestas destacan un taller ... gratuito de glitter y tattoos, donde pequeños y mayores podrán llevarse un recuerdo original y brillante, o un taller friki en colaboración con Tienda Mulligan, para aprender a jugar a Riftbound. Además, habrá un stand de cajas sorpresa con premios directos, que incluirán detalles y merchandising exclusivo. La cita es el próximo viernes 17, de cinco a ocho de la tarde, con entrada gratuita.
Desde su apertura en 2005, Málaga Factory ofrece moda de primeras marcas con descuentos durante todo el año. En el marco de su 20.º aniversario, el centro afronta una etapa de transformación y crecimiento, incorporando nuevas firmas, ampliando su oferta de restauración y renovando sus instalaciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión