Málaga Factory celebra su 20 aniversario con actividades para toda la familia

El viernes 17 ofrecerá distintas propuestas con entrada gratuita

SUR

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56

Málaga Factory celebrará su 20 aniversario este viernes con una tarde de actividades variadas dirigidas a toda la familia. Entre las propuestas destacan un taller ... gratuito de glitter y tattoos, donde pequeños y mayores podrán llevarse un recuerdo original y brillante, o un taller friki en colaboración con Tienda Mulligan, para aprender a jugar a Riftbound. Además, habrá un stand de cajas sorpresa con premios directos, que incluirán detalles y merchandising exclusivo. La cita es el próximo viernes 17, de cinco a ocho de la tarde, con entrada gratuita.

