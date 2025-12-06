La Junta impulsa en Málaga una programación navideña con más de 80 actividades culturales

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial en Málaga, ha puesto en marcha una amplia ... programación navideña que llenará de música, teatro, arte e historia distintos municipios de la provincia de Málaga.

Con citas pensadas para disfrutar en familia, el calendario cultural se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre y hará partícipe, con más de 80 actividades, no solo a las instituciones dependientes de la Consejería de Cultura -bibliotecas, museos, conjuntos históricos y enclaves arqueológicos- sino, también, a plazas, iglesias y diferentes espacios municipales.

El delegado territorial de Cultura y Deporte en Málaga, Carlos García, ha destacado «el esfuerzo» de la Junta de Andalucía por consolidar una agenda en el mes de diciembre que pueda ser disfrutada por las familias, con una oferta que destaca tanto por la puesta en valor de nuestro legado cultural como por las cualidades del espíritu navideño.

García ha señalado que una de las principales novedades de la programación es el ciclo 'Música en Adviento', que presenta conciertos en iglesias y espacios patrimoniales. En el caso de la provincia de Málaga, Concerto Málaga ofrecerá 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz' de Joseph Haydn en las iglesias de San José de Fuengirola (este sábado) y en la de la Victoria de Archidona (lunes 8).

El flamenco como eje

Además, con motivo de la conmemoración del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la declaración como Bien de Interés Cultural de la Zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera, esta manifestación cultural será uno de los ejes de la programación de Navidad de la Consejería de Cultura y Deporte, con propuestas en varios municipios de la provincia, ha señalado la Junta en un comunicado.

Así, el 12 de diciembre, en la plaza de España de Benalmádena se celebrará la zambomba titulada 'Te canto mi Navidad' mientras que el 14 de diciembre la programación llegará a Antequera, con una zambomba navideña a cargo de Encarni Navarro, que tendrá lugar en la Plaza del Coso Viejo.

De igual modo, la Delegación Territorial de Cultura ha organizado tres zambombas populares en el Parque de la Escalerilla de Algarrobo (20 de diciembre), con Los Liantes y La Manuela; en la Plaza de Canillas de Albaida (14 de diciembre), con Rocío Alba, y en el salón cultural Clara Campoamor de Árchez (11 de diciembre), a cargo de Ortigosa.

Museos y enclaves arqueológicos

Por su parte, el Museo de Málaga destaca por ofrecer una «intensa» agenda cultural con más de 25 propuestas entre exposiciones, conferencias, visitas guiadas y talleres.

Además de la colección permanente, se podrán visitar tres exposiciones temporales -'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan', Premios Andalucía Arquitectura 2024 y De los callejones de Belén al Pasaje de Chinitas-, además de acoger más de veinte actividades entre conferencias históricas, visitas guiadas temáticas, conciertos, talleres creativos y propuestas familiares.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran: Conferencias dedicadas al naufragio del SMS Gneisenau y al hallazgo del bronce de Heracles-Melqart; Visitas guiadas centradas en la Málaga romana, fenicia, bizantina o en la colección de arte del museo; El ciclo de talleres familiares navideños, incluido 'Arte y Navidad. Decora tu árbol con el Museo de Málaga' y Conciertos en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Todas las actividades son gratuitas o con reserva previa.

Por su parte, el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera ha programado más de 15 actividades especiales de Navidad, conformando una de las programaciones más completas del año, que incluye, Talleres participativos por el Día de la Bandera, El Sábado Prehistórico, dedicado a rituales y celebraciones prehistóricas, Programación navideña con teatro escolar, danza flamenca, conciertos, teatro familiar, zambombas y visitas temáticas al Solsticio de Invierno, y también Talleres familiares de Navidad entre el 22 y el 30 de diciembre.

De igual modo, el enclave arqueológico de Acinipo, en Ronda, ofrece visitas culturales guiadas y gratuitas todos los sábados y los domingos, a las 10.30 y a las 12.00 horas. Con motivo de la festividad de este sábado se realizarán tres visitas.

Finalmente, el 20 de diciembre tendrá lugar en el Teatro Romano de Málaga una sesión especial de Recreación Histórica: 'Intrigas en la Cavea', dentro del ciclo Navidea 2025.

Actividades en Málaga

Por otro lado, el Teatro Cánovas, el Archivo Histórico Provincial de Málaga y la Biblioteca Provincial también han diseñado una treintena de actividades de cara a estas fechas navideñas, con representaciones, exposiciones, encuentros con autores y talleres familiares.

Los días 20 y 21 de diciembre, el Teatro Cánovas de Málaga será el escenario del espectáculo La Petita Malumaluga, un montaje escénico contemporáneo dirigido al público infantil y familiar, caracterizado por su puesta en escena inmersiva y su lenguaje visual innovador.

El 22 y 23 de diciembre, también en el Teatro Cánovas, la Asociación Amiga de la Ópera presentará el programa familiar Conoce a la Orquesta con Pedro y el Lobo, una propuesta didáctica que acercará la música clásica a los más pequeños mediante una versión adaptada del célebre cuento musical de Serguéi Prokófiev.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ofrece durante diciembre cinco propuestas expositivas y digitales. Son la Exposición virtual sobre la historia del Cine Albéniz; una Muestra dedicada a los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; Dossier gráfico por el Día de la Bandera de Andalucía; Publicación en redes de contenidos especiales sobre efemérides y patrimonio y una Exposición virtual dedicada a 'La Sansona del siglo XX'.

Por último, la Biblioteca Provincial de Málaga desarrollará en diciembre más de 12 actividades entre presentaciones de libros, talleres infantiles y familiares, cuentacuentos y tres exposiciones de temática navideña.

Entre ellas destacan los encuentros con autores como Antonio Linde Navas, José Luis López Fernández y Eva García Madueño; Talleres para familias relacionados con la música, el invierno o la creatividad artística y las exposiciones sobre cerámica artística del Chinitas, Historioarte y una muestra bibliográfica de felicitaciones navideñas.