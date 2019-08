El huracán Jennifer López da paso a un fin de semana lleno de música y fiestas populares Sara Baras, en el espectáculo 'Sombras'. / Archivo Destacan el concierto de Miguel Poveda y Pablo Milanés; el espectáculo 'Sombras' de Sara Baras; las 'Noches en blanco' en Vélez-Málaga, y el Certamen Mundial de Jamón en Estepona RAQUEL MERINO Málaga Miércoles, 7 agosto 2019, 12:24

El concierto de Jennifer López de este jueves dará paso a un fin de semana en el que la música se convertirá en protagonista indiscutible de una agenda de fin de semana en el que también tendrán cabida fiestas populares, veladas nocturnas e, incluso, observaciones astronómicas. Destacan, entre otras citas, el concierto de Miguel Poveda en Starlite Marbella; el de Pablo Milánes en el Arena Marbella; el espectáculo 'Sombras' de Sara Baras en Estepona; las 'Noches en blanco' en Vélez-Málaga, y el Certamen Mundial de Jamón que se celebrará en Estepona por sexto año consecutivo.

Jueves 8 Jennifer López, por primera vez en Málaga

Marenostrum Fuengirola recibe este jueves, a las 22.00 horas, la visita de la reina latina del pop y la música urban Jennifer López en el que será su primer concierto en Málaga. La cantante y actriz llega con su espectáculo 'It's my party. The live celebration', un show con la potencia de las producciones internacionales, «con un despliegue sin precedentes de escenografía, vestuario y coreografías para dar vida a sus clásicos y sus éxitos más recientes». En el catálogo musical de JLo conviven 'hits' que han alcanzado la categoría de clásicos de la música moderna, como 'If you had my love', 'No me ames', 'Love don't cost a thing', 'Jenny from the block', 'Waiting for tonigth' o 'Qué hiciste'; junto con himnos actuales que han conquistado a las nuevas generaciones, como esa pregunta mil veces formulada: '¿Y el anillo pa' cuándo?' Un mes después de su paso por Málaga, Jennifer López volverá a los cines con 'Hustlers'. Las entradas se encuentran a la venta en las páginas web marenostrumfuengirola.com y masterentradas.com. Así es el espectáculo que traerá a Málaga.

Viernes 9 Miguel Poveda, en Starlite Marbella

Miguel Poveda. / Archivo. EFE

Miguel Poveda, una de las voces más interesantes y personales del flamenco en el panorama musical actual, regresará al escenario del auditorio de Starlite 2019 el viernes 9 de agosto (22.00 horas). Sin perder las raíces pero también sin fronteras y con la libertad como bandera, Miguel Poveda, con casi 30 años de trayectoria profesional, ha sabido construir su carrera con amor y constancia y bajo la inspiración de grandes de la música, encontrando entre sus numerosas colaboraciones a artistas de la talla de Paco de Lucía, Serrat, Alejandro Sanz o Chavela Vargas, han recordado desde Starlite en un comunicado.

El pasado 30 de noviembre, Miguel Poveda lanzaba al mercado 'El tiempo pasa volando', un CD doble que incluye temas nuevos, pero en los que también se homenajea a otros artistas consagrados del flamenco, esos que despertaron la pasión de Miguel hacia la música.

Las entradas para ver a Miguel Poveda en Starlite Marbella se pueden adquirir en www.starlitefestival.com.

Jueves 8 'No estamos locos tour' recala en Marbella

Juan, Josemi y Antonio Carmona, los conocidos 'Ketama' recalan este jueves en Starlite Marbella (22.00 horas) con la gira 'No estamos locos tour'. Después de 14 años, los hermanos Carmona han cogido de nuevo carretera y manta para deleitar a sus fans con sus grandes éxitos: 'Vente pa Madrid', 'Problema', 'Vengo de Borrachera', 'Flor de Lis' o su último single 'Loko de amor', por citar solo algunos títulos. Los Ketama presentan en su tour la reedición de uno de sus grandes álbumes: el ya clásico disco grabado en directo, 'De akí a Ketama', remasterizado en Abbey Road Studios de Londres, que suma cuatro 'bonus tracks' que incluyen las colaboraciones de Jorge Drexler y Pablo Alborán. Las entradas pueden adquirise en la web de Starlite Marbella.

Jueves 8 de agosto El Taf-Estepona Costa del Sol acoge el show 'Spirit of Spain'

Taf-Estepona Costa del Sol acogerá el show internacional 'Spirit of Spain', un repaso a la historia musical de España a través de la danza, con quince artistas el jueves, 8 de agosto de 2019, a las 21:30 h. en el Auditorio Felipe VI.

'Spirit of Spain' es un espectáculo diferente, novedoso y enérgico que muestra un retrato de la cultura y el arte de la danza heredado a lo largo de los tiempos. Factores que convierten a España en una potencia cultural reconocida y admirada en todo el mundo. 'Spirit of Spain' es danza, tradicional y moderna, antigua e innovadora, un espectáculo enfocado a todos los sectores y público. Más información.

Del 9 de agosto al 15 de septiembre Concierto y exposición inspirados en 'Juego de tronos'

La XX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol adelanta su programación con la inauguración en el Auditorio Felipe VI de Estepona, este viernes 9 de agosto de 2019, a las 20:00 h. de la Exposición 'Fuego y sangre', integrada por todo tipo de objetos de las 'Casas' del universo de 'Juego de Tronos'. A las 21.00 horas, tras la inauguración de la exposición, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Jaén interpretará un concierto de música original de la Serie.

Las entradas, con acceso en exclusiva a la inauguración de la exposición, se pueden adquirir por 12 euros + gastos, en www.tafestepona.com, Viajes Carrefour C/Real y en taquillas del Teatro, desde dos horas antes del inicio del espectáculo.

La muestra se puede visitar hasta el 15 de septiembre, de miércoles a domingo de 19.00 a 22.00 horas. Los lunes y martes permanecerá cerrada.

Sábado 10 Las 'Sombras' de Sara Baras

Sara Baras. / Archivo

La compañía de baile de Sara Baras recala este sábado en la plaza de toros de Estepona con su espectáculo 'Sombras', tras triunfar en los teatro más importantes del mundo, como el New York City Center o el Adrienne Arsht Center de Miami, además de los teatros más importantes de Europa Central y de grandes ciudades de toda España.

Bailarina, directora y coreógrafa, Sara Baras es una de las representantes españolas más prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a nivel internacional. Con su nuevo espectáculo 'Sombras', la ganadora del Premio Nacional de Danza quiere demostrar que no hay metas imposibles cuando los caminos por los que avanzamos son de una evolución constante.

El espectáculo está compuesto por 13 coreografías, entre ellas, 'La Farruca', uno de los bailes más representativos de la artista a lo largo su carrera, y que hace de hilo conductor de la representación. Como explican desde la compañía, «Sombras es un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad, de la luz y de las sombras que nos persiguen o que nos acompañan, pero que no dejan de asombrarnos por lo que de ellas se desprenden».

La dirección escénica y coreografía es obra de la propia Sara Baras. La escenografía, firmada por el malagueño Andrés Mérida, desempeña un papel muy importante en este espectáculo, mezclando lo tradicional y lo moderno con una serie de recursos técnicos que aportan color, texturas y una nueva distribución del espacio escénico. En el plano musical, destacan ritmos flamencos y cadencias de otras culturas, creados por el guitarrista Keko Baldomero, en colaboración con el violinista Ara Malikian, cuya música sonará en algunas de las piezas.

Las entradas están a la venta en www.emelleventos.es y en el Kiosko del Paseo Marítimo, de 18.00 a 22.00 horas.

Viernes 9 Los Secretos y La Unión, en concierto

Dos de las legendarias bandas de los 80 compartirán escenario en el Auditorio Arena Marbella este viernes 9 de agosto, a las 21.00 horas. Los Secretos estrenan disco, 'Mi Paraíso', un trabajo repleto de nuevas canciones con el que van a recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del país. Por su parte, La Unión, hará vibrar a sus incondicionales con algunos de sus temas más míticos. Entradas a la venta, aquí.

Viernes 9 Adexe & Nau abre el programa de conciertos en la plaza de toros de Estepona

La plaza de toros de Estepona abre este viernes su programa de grandes conciertos con el dúo canario de música latina Adexe & Nau que actuarán a partir de las 20.30 horas, con su gira 'Indiscutible Word Tour'. Estos jóvenes hermanos canarios comenzaron en 2015 publicando vídeos en Youtube; su primer vídeo juntos fue 'Si tú no estás' de Nicky Jam, de enorme repercusión. A partir de ahí siguieron publicando canciones de otros artistas, algunos de ellos con más reproducciones que las canciones originales. En apenas tres años y medio han superado los 2.800 millones de reproducciones y que tienen más de ocho millones de suscriptores en su canal de Youtube. Las entradas se encuentran a la venta en www.emelleventos.es, El Corte Inglés, y en el kiosco del paseo marítimo, de 18.00 a 22.00 horas.Charo Márquez tiene todos los datos.

Hasta el 25 de agosto Las Ecomeninas se instalan en el Centro de Málaga

Félix Palacios

Veinte esculturas del artista Antonio Azzato con diseño de personajes andaluces se exponen en el Centro Histórico de la capital hasta el 13 de agosto y, a partir de esta fecha y hasta el día 25, se instalarán en Muelle Uno. Una de las curiosidades de la exposición 'Ecomeninas Andalucía Gallery' es que todas las figuras están hechas con material reciclado.

Para el diseño de estas peculiares meninas han participado personajes andaluces o muy arraigados en la comunidad. Rafael Amargo, Victorio y Luchino, Vicky Martín Berrocal o Nuria Fergó son algunas de las personalidades que han volcado su arte en esta galería que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de vidrio para combatir el cambio climático. Más información.

Sábado 10 Andrés Martín y Juan Peña, en el Espacio Sessions de Starlite Festival

El ganador de la última edición de 'La Voz' en Antena 3, Andrés Martín, y el cantante Juan Peña se subirán este sábado al escenario Sessions del Starlite Festival de Marbella. El joven madrileño, que pasó de cantar en el metro a ganar uno de los 'talent show' más importantes de la televisión, tiene la oportunidad de demostrar las razones que lo llevaron al triunfo en un espacio por el que han pasado algunas de las voces más reconocidas del país y el extranjero. Juan Peña, por su parte, llevará a la 'Session' los temas de su nuevo disco 'Infinito', lleno de ritmo y rumbas, con el que ya ha logrado posicionarse en las listas de éxitos. Las entradas se encuentran a la venta en la web de Starlite y en El Corte Inglés.

Domingo 11 'El Rey León, El Tributo' llega a Estepona

Una de las sagas de animación más populares de Disney está de nuevo en auge gracias a la nueva versión cinematográfica estrenada recientemente. Este domingo, los incondicionales de Simba y Mufasa, tienen una cita con la banda sonora de esta enternecedora historia en la plaza de toros de Estepona que acoge, a partir de las 21.00 horas, 'El Rey León, El Tributo'. El espectáculo incluye 19 temas cantados con extraordinarias voces en directo y una atractiva puesta en escena. Una decena de artistas ponen voz u baile a temas tan conocidos como 'El Ciclo Sin Fin', 'Voy a ser Rey León' o 'Hakuna Matata'; entre otras, pero también de canciones como 'Somos Clan', 'Esta es mi canción', 'Upendi' y muchas más. Las entradas se pueden adquirir aquí.

Sábado 10 y domingo 11 VI Salón Manga, Anime y Videojuegos de Mijas

El Polideportivo de Las Lagunas de Mijas acoge los días 10 y 11 de agosto, el VI Salón Manga, Anime y Videojuegos, que contará con los tan conocidos concursos de Karaoke, Exhibiciones de K-Pop y Baile, numerosos talleres, que o bien hace la Asociación Cultural Mibu o bien realizan entidades colaboradoras y patrocinadores. Entre los talleres más esperados para esta quinta edición del Salón Manga, Anime y Videojuegos de Mijas está el taller iniciación de Yugioh para principiantes. Además, este evento dispondrá de una zona de ludoteca con decenas de juegos como pueden ser: Jungle Speed, Hombre Lobo de Castronegro, Catan, Carcassonne, Estratego, Bang!, Dixit, Takenoko, Stone Age... Entre las actividades, también destacan los tan conocidos torneos de videojuegos entre los que cabe resaltar el juego revelación del año Fornite en PS4. Toda la información, aquí.

Domingo 11 Pablo Milanés recala en el Arena Marbella con 'Esencia'

Pablo Milanés. / Archivo

Uno de los principales exponentes de la canción de autor en español y Grammy a la Excelencia Musical en 2015 por su trayectoria musical, Pablo Milanés, llega este domingo, a las 21.00 horas, al Arena Marbella (antigua plaza de toros de Puerto Banús) con su gira «Esencia». Una noche para rememorar algunos de sus temas clásicos reclamados siempre por su público – 'Para vivir', 'Ya ves', 'Yolanda', 'Si ella me faltara alguna vez', entre tantos – pero también para disfrutar de otros más recientes y que revelan la constante capacidad de crear de este artista que cuenta con más de cinco décadas de carrera. Compra de entradas.

Sábado 10 Observación astronómica con AstroLab en Yunquera

Astrolab ofrece este sábado la posibilidad de observar la Luna con un recorrido guiado por los cráteres y elevaciones más importantes. Para disfrutar al máximo de la observación astronómica, e independientemente de la temperatura que haga durante el día y de la época del año, es imprescindible traer ropa de abrigo ya que se trata de una actividad nocturna y al aire libre. Solo las sesiones de observación a través de telescopio quedan sujetas a condiciones meteorológicas favorables. La actividad comenzará a las 22.00 horas en la actual sede de AstroLab, en calle Castillo s/n, edificio Torre vigía, en Yunquera. Está pensada para mayores de 6 años (los menores han de ir siempre acompañados de adultos), con una duración aproximada de dos horas. Las entradas cuestan 15 euros y se pueden adquirir en www.astrolab.es. Más información llamando al 658 664 380

Del 9 al 15 de agosto Certamen Mundial del Jamón

El paseo de marítimo de Estepona reunirá por sexto año consecutivo a productores de jamón de distintos puntos del país en una fiesta temática. Este evento que lleva el nombre de la localidad y del célebre cortador de jamones José María Téllez 'Popi', contará no sólo con una gran oferta de productos porcinos sino también con actuaciones musicales de gran nivel para amenizar unas veladas con mucho sabor.

Sábado 10 Festival de Verdiales en Villanueva de la Concepción

El municipio malagueño de de Villanueva de la Concepción celebrará este sábado el XXXIX Festival de Verdiales, el más antiguo de la provincia de Málaga que se lleva a cabo de forma ininterrumpida, con pandas de los tres estilos: Almogía, Comares y Montes. Este festival está declarado de Interés Turístico Andaluz por la Junta de Andalucía y de Singularidad Provincial por la Diputación de Málaga.

Viernes 9 y sábado 10 'Noches en blanco' en Vélez-Málaga

Vélez-Málaga ya lo tiene todo preparado para celebrar una nueva edición de sus 'Noches en Blanco', que llenarán de actividades las calles, plazas y monumentos del centro histórico de la capital de la Axarquía los próximos días 9 y 10 de agosto. La programación contempla multitud de actividades distribuidas por diferentes puntos de la ciudad. La plaza del Carmen albergará el rincón de 'El Arte de Vélez-Málaga', escenario de diferentes academias de bailes populares y baile moderno incluyendo la actuación de los campeones de España de Fit-Kid.

Cada una de las dos noches estará protagonizada por grandes actuaciones que cerrarán la velada; el viernes con el tributo oficial a 'Héroes del silencio' de manos de la banda 'Iberia Sumergida', y el sábado con la actuación de componentes de los míticos grupos de los años ochenta, 'La Banda del Capitán Inhumano', Bernardo el vocalista de 'Refrescos' y 'Cómplices'; teniendo lugar todas ellas en la Plaza de la Constitución a las 00.30 horas, donde también estará ubicada la zona de restauración.

Asimismo, tendrán lugar otras actuaciones musicales en lugares emblemáticos como el auditorio del Cerro de San Cristóbal que será invadido por el flamenco de 'La Negra' y 'Samaruco', y el Centro de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas para acoger la actuación musical de Marta 'Sango', además de albergar la exposición 'MSD_Make something different' que recoge a la élite del arte pop del siglo XXI.

Más información

Viernes 9 Degustación de una tarta gigante en Torre del Mar

La cuarta edición del Día del Turista en Torre del Mar contará este año con degustación gratuita de una tarta gigante para más de 4.000 personas elaborada por el chef de la Escuela de Cocina Sabores, Roberto Soler. La tarta tendrá unas medidas de 8,50 metros, de las que se repartirán más de 4.000 porciones a todos los asistentes, y estará hecha con fondant, nata, chocolate y bizcocho de vainilla. Al llevar gluten y lactosa, no será apta para personas con intolerancia. La degustación se llevará a cabo este viernes, a las 19:30 horas, en el Paseo Marítimo junto al Faro.

Hasta el 9 de agosto Cánovas del Castillo: una biblioteca de cuento

La Biblioteca Cánovas del Castillo, con la colaboración de Unicaja Banco organiza, lleva a cabo en la Sala Juvenil, del 5 al 9 de agosto, talleres de verano dirigidos a niños y niñas a partir de 6 años.

Durante esos días se podrá disfrutar de una verdadera biblioteca de cuento de la mano de Natalia Jiménez y Alicia Acosta, narradoras profesionales y animadoras a la lectura, de la Asociación de Cuentacuentos: Cientacuentos Cuentapiés. Todas las mañanas, ellas contarán cuentos e historias maravillosas, amenas, apasionantes, divertidas e increíbles, que hablan de animales, del medio ambiente y la importancia de cuidarlo para vivir en un mundo mejor como huéspedes y no dueños del entorno que nos rodea. Después, se realizarán unas manualidades muy especiales que los pequeños se podrán llevar a casa.

Los talleres son gratuitos con un máximo de 25 plazas. Para conseguir plaza hay que cumplimentar una inscripción previa en www.malaga.es/bibcanovas .

Sábado 10 y domingo 11 Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la Salud en Jimera de Líbar

Como cada segundo fin de semana de agosto, el municipio de Jimera de Líbar celebra sus fiestas mayores en honor de la patrona la Virgen de la Salud. Entre otras actividades, se llevan a cabo una cabalgata, el traslado de la Virgen de la Salud desde la Barriada de la Estación hasta el municipio, una procesión por las calles del pueblo, degustación de productos y vinos típicos de la zona, cena en honor de sus mayores y una verbena popular en la plaza del pueblo al caer la noche. Pero, sobre todom destaca la Fiesta del Agua, que se celebra el último día de la feria, y que consiste en una batalla con cubos de agua a lo largo de todo el día.

Del 9 al 15 de agosto Fiestas Patronales en Coín

Las Fiestas Patronales de Coín 2019 arrancan este viernes 9 de agosto y se prolongarán hasta el día 15. La programación de este año está marcada por la música y actuaciones en directo y la intervención de varios artistas locales. En concreto, incluye las actuaciones de El Canijo de Jerez, Jarrillo Lata, el humorista El Morta y los artistas locales Antonio Merchán, Alejados y Dvuelta. Para los más jóvenes habrá actividades acuáticas, fiesta del color y fiesta de la espuma.

Consulta la programación completa.

Viernes 9 V Festival de Copla de El Palo 'Memorial Jesús López'

El Palo albergará este viernes 9 de agosto, a las 22:00 horas, el V Festival de Copla 'Memorial Jesús López', bautizado con el nombre del dueño del bar 'El Pimpi Florida' fallecido en diciembre de 2014. El dinero recaudado a través del donativo de cinco euros que tendrá este evento, organizado por Asociación Cultural Amigos del Carnaval Paleño, en colaboración con Álvaro Alcaidhe, se destinará en esta edición a la asociación Autismo Málaga. El festival, cuya madrina de honor es Patricia Vela, será presentado por Álvaro Alcaidhe, y durante la noche actuarán en el Auditorio Curro Román artistas de El Palo, de Málaga capital y de otras localidades. Concretamente se subirán al escenario al cante: Miguel Ángel Palma, Rosa Marín, Inmaculada Paniagua, Ana González, Cristian Coto, Montse Delgado, Carmen Márquez, Macarena, Leonor Coral. Estarán acompañados por la Orquesta de Fran Rivero, el Ballet de José Lucena y Esperanza Márquez. Más datos.

Del 7 al 11 de agosto Feria de Teba

Teba celebra este fin de semana su feria con una programación pensada para el disfrute de todos. El primer día, 7 de agosto, se celebrará a partir de las 12.30 horas el Día del Niño con entrada gratis en la piscina municipal a los menores de 16 años, donde los niños podrán jugar en los hinchables acuáticos. Por la noche, se llevará a cabo el pregón y la Noche Flamenca 'La Bambera'. El jueves 8 por la noche, sonarán las coplas de Rocío Guerra a partir de las 00.00 horas. El viernes 9, una charanga recorrerá las calles del pueblo desde las 19.00 horas, y a las 23.30 la Plaza de la Constitución acogerá las actuaciones de Alameda y, a las 01.00 horas, de Triana. Eel sábado, la Plaza de la Costitución acogerá a las 18.00 horas la actuación del grupo musical Los Kalimas; a las 19.00 se llevará a cabo un homenaje a los emigrantes de Teba, y a las 00.30 se subirá al escenario Ecos del Rocío. El domingo, el humor invadirá la Plaza de la Constitución con Pepito 'El caja', y a las 03.00 un gran espectáculo de fuegos artificiales pondrá punto y final a la feria.

Hasta el 15 de agosto Exposición de dinosaurios

El Centro Comercial Rosaleda acoge 'Expo Dinosaurios', una exposición de dinosaurios autómatas con movimiento y sonido en la que poder disfrutar y aprender sobre estosanimales prehistóricos en compañía de los más pequeños de la familia. Se podrán encontrar hasta diez especies diferentes de dinosaurios de un gran realismo, con entrada gratuita. El horario de visita es de diez de la mañana a diez de la noche, como el centro comercial.

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Carmen Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el 22 de septiembre La exposición de Lego más grande de Europa, en Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa puede visitarse en la esquina de oro del Puerto de Málaga hasta el 22 de septiembre. La exposición se divide en doce zonas y entre las obras destaca una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas cuestan entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más