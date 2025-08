Food-trucks, artesanía y música en El Morche este fin de semana

Food trucks, conciertos en directo, artesanía y zona infantil son los ingredientes de 'Sabores del mundo sobre ruedas', un festival gastronómico y musical que podrá ... disfrutarse en las Dunas de La Carraca, en El Morche, del 7 al 10 de agosto.

El festival abrirá sus puertas los cuatro días a partir de las siete y media de la tarde con propuestas culinarias de distintos lugares del mundo representados a través de los nueve food trucks participantes. Además, habrá una zona infantil para los más pequeños, puestos de artesanía y una programación musical que llenará las noches de ritmo y energía junto al mar. Los conciertos en directo comenzarán el jueves con Mami Curl Dúo y Zayas, el viernes actuarán Nito Inza y Dr. No. La noche del sábado estará animada por Just Us y Proyecto Mandarina, y el festival se cerrará el domingo 10 con Dos Lunas y Barón Dandy.