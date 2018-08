Gastronomía, música y disfraces para disfrutar del primer finde de agosto en Málaga El Festival Canela Party propone de nuevo sacar los disfraces. Propuestas de ocio para los próximos días en la capital, la Costa y en el interior de la provincia ROSSEL APARICIO Málaga Jueves, 2 agosto 2018, 16:06

El primer fin de semana de agosto viene cargado de una amplísima agenda de ocio en la capital, la Costa y en el interior de la provincia malagueña. Hay planes para todos los gustos y edades aunque destacan las actuaciones musicales -como la de Pablo López, Luz Casal, James Blunt o La Guardia, por citar algunas- y festivales así como las fiestas gastronómicas donde degustar platos tradicionales de rincones de Málaga. ¡Toma nota de algunas de las propuestas más interesantes!

Festival Canela Party

Ya está en marcha (desde este jueves) una nueva edición del esperado Festival Canela Party de Málaga, una cita malagueña que se caracteriza por la música, el buen ambiente y disfraces (lea el artículo de Emilio Morales). Se trata de un evento con mucho ritmo donde tienen cabida grandes, pequeños (para ellos se organiza el Mini Canela Party) e incluso mascotas. El sábado tendrá lugar la gran fiesta en la que la banda canadiense Fucked Up será el gran reclamo de un cartel en el que también se encuentran Los Punsetes, La Plata, Cala Vento, Jupiter Lion y los belgas It It Anita.

-Mini Canela Party. Viernes 3: Viernes 3. En Auditorio Playa Virginia en El Palo. La fiesta empezará a las 20.00 horas y la entrada es gratuita,

-Gran pitote fiesta de disfraces: Sábado 4. En la París 15. Precio entrada: 35 euros.

La familia Addams se despide de Málaga

Imagen de la familia Addams en el Cervantes. / Laura Ruiz

La popular familia Addams se despide de Málaga este fin de semana después de pasar gran parte del verano en el teatro Cervantes. La comedia musical de Broadway se instaló el pasado 11 de julio y este domingo 5 de agosto echará el telón para continuar su gira.

-Fecha: Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 (último día).

-Dónde: Teatro Cervantes de Málaga.

-Hora: Viernes y sábado dos pases (18.30 y 21.00 horas). Domingo un pase (19.30 horas).

-Funciones y precios: El musical tiene programadas 31 representaciones y las entradas costarán entre los 86 y los 18 euros..

Luz Casal en Fuengirola

Luz Casal, en una imagen de archivo. / EFE

La consagrada artista Luz Casal se subirá al escenario del Marenostum Castle Park (junto al Castillo Sohail de Fuengirola) para interpretar ante el publico los temas de su nuevo álbum 'Que corra el aire'.

-Fecha: Viernes 3 de agosto

-Dónde: Marenostrum Music Castle Park. En la ladera Castillo Sohail (Paseo Marítimo Rey de España, s/n de Fuengirola)

-Hora: 22.00 horas

- Entradas: Precio venta anticipada: De 33 a 60,50 euros

James Blunt en Starlite Festival 2018

El cantautor británico James Blunt actuará en Starlite Festival 2018, el viernes 3 de Agosto, dentro de su gira 'The Afterlove Tour'. En el año 2005, su debut con «Back to Bedlam» y su single «You're Beautiful», le dieron popularidad mundial y reconocimiento como una de las referencias en el pop melódico, on más de 20 millones de copias vendidas.

-Cuándo: Viernes 3 de agosto.

-Dónde: Auditorio Starlite Marbella

-Hora: Apertura de puertas a las 20:00h Concierto: 22.30 horas

-Entradas: Desde 46 a 391 euros (palco platinum).

Pablo López, en Starlite

Pablo López, en una imagen de archivo. / Ñito Salas

El artista malagueño Pablo López actuará en Starlite Festival 2018 el sábado 4 de agosto, en una de las veladas más esperadas del festival marbellí. Prueba de ello es que las entradas han volado: solo quedan en palco. El artista vuelve a los escenarios con el Tour 'Santa Libertad' para presentar en directo su nuevo álbum 'Camino, fuego y libertad', un auténtico viaje emocional con la música como excusa.

-Fecha: Sábado 4 de agosto

-Dónde: Auditorio Starlite Marbella

-Hora: Apertura de puertas a las 20:00h Concierto: 22.30 horas

-Entradas: Sólo disponibles en palco.

Álamos Beach en Estepona

Cartel del festival.

El recinto ferial de Estepona acoge desde este jueves a miles de personas que asisten al festival Los Álamos Beach que se celebrará hasta el 5 de agosto. El cartel de este festival de música urbana y electrónica ofrece más de 60 artistas de talla nacional e internacional y de diferentes estilos.

-Cuándo: hasta el 5 de agosto.

-Dónde: Recinto ferial de Estepona.

-Hora: Apertura de puertas a las 20:00h Concierto: 22.30 horas

-Entradas: Varios precios para abonos.

Rafael Amargo y su espectáculo 'Dionisio... la vid y mil noches...'

Rafael Amargo estrena hoy en el Teatro Romano su primera producción propia en siete años: 'Dionisio... la vid y mil noches...'. Lea la entrevista de Regina Sotorrío al bailarín El bailarín ha eligido Málaga para abrir la gira de su primera producción propia en siete años, una obra sobre las pasiones humanas. «Tras tiempos de reposo para la cultura, vuelvo a mi pasión con un personaje mítico, mágico, complejo, manipulador, emocionante y para mi uno de los más grandes de la mitología griega», indicó Amargo durante la presentación del espectáculo.

-Cuándo: Del 1 al 4 de agosto

-Dónde: Teatro Romano de Málaga

-Hora: 22.00 horas

-Entradas: Disponibles para la zona B, 20 euros

Noche en Blanco Vélez 2018

Vélez-Málaga se prepara para celebrar su 'Noche en Blanco' el próximo 4 de agosto, una de las jornadas más esperadas en verano. La programación contempla más de cuarenta actividades distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, y la actuación musical del grupo 'La Guardia', que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a las 00:30 horas. También actuarán grupos locales como 'Play it again, Sam' o 'Los electroduendes'.

La Guardia.

Los actos comenzarán a las 20.00 horas, en la céntrica plaza de Las Carmelitas, y se prolongarán hasta las 2.00 horas. Por todas las calles, plazas y monumentos más emblemáticos del municipio se desarrollarán actividades: Habrá conciertos, bailes regionales, visitas guiadas, exposiciones, juegos infantiles, entre otras iniciativas para toda la familia. ¿Te apuntas? Consulta el programa de actividades aquí.

-Cuándo: sábado 4 de agosto

-Dónde: Vélez-Málaga.

-Hora: Desde las 20.00 horas hasta las 02.00 horas.

Festival flamenco Castillo del Cante Ojén

La localidad de Ojén acoge este sábado 4 de agosto la XLIV edición de uno de sus festivales más longevos, el Festival Flamenco Castillo del Cante, que contará como cabeza de cartel con la actuación del cantaor José Domínguez Muñoz, más conocido como 'El Cabrero', que repite en este festival tras su exitoso paso por las tablas de Ojén en el año 2008. También actuarán Mayte Martín, Pedro El Granaíno, Alfredo Tejada, Manuel Herrera, Alejandro Hurtado Antonio Patrocinio Hijo y Óscar Lago.

Artsitas que actuarán en la cita.

-Cuándo: 4 de agosto

-Dónde: Ojén

-Hora: 22.00 horas

-Entradas:Diferentes precios según localidad.

Skatalites, en el Torreón Festival, en la Cala de Mijas

Skatalites, Sonido Internacional, Coverland y Dj Lion conforman el cartel de la segunda edición del Torreón Festival, un evento gratuito que pretende convertir el paseo marítimo de la Cala de Mijas en una gran fiesta durante la noche de este viernes 3 de agosto. Con esta celebración para toda la familia, Mijas continúa con su apuesta por la música al aire libre y el entretenimiento de calidad para todos los gustos.

-Evento: Torreón Festival 2018

-Cuándo: Viernes 3 de agosto.

-Dónde: Plaza del Torreón, Paseo Marítimo de La Cala de Mijas

-Hora: A partir de las 21 horas.

-Entradas: Desde 46

Moros y cristianos en Benalauría

Imagen de los vecinos en representación (archivo). / SUR

Es una de las grandes citas en el Valle del Genal. El primer fin de semana de agosto se pueden ver las tradicionales representaciones de Moros y Cristianos de Benalauría. En este municipio los vecinos ofrecen puestas en escena interpretando historias ambientadas en las rebeliones moriscas del siglo XVI.

-Evento El municipio de Benalauría celebrará su Feria en honor a Santo Domingo de Guzmán y sus Tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos. (Consulta el programa de actividades aquí)

-Fecha: Del 3, 4 y 5 de agosto

-Dónde: (ubicación aquí)

Día de la Uva Moscatel de Iznate

Iznate hace un homenaje a la uva moscatel. / SUR

En el pueblo axárquico de Iznate dedican la primera tarde del primer fin de semana de agosto a desarrollar un homenaje a la uva moscatel, un producto con gran tradición en la comarca axárquica.

Iznate es conocido por la producción de su uva moscatel, con la que se elaboran excelentes vinos y, por supuesto, las famosas pasas que representan todo un símbolo para sus habitantes.

Del 27 de julio al 3 de agosto, se celebrara la Semana Cultural 2018, culminando el sábado 4 de agosto con la Fiesta de la Uva Moscatel que contará con una velada flamenca que arrancará a partir de las 22.30 horas. Habrá mercadillo artesanal, degustación de platos típicos y actuaciones musicales. (Consulta el programa aquí)

-Fecha: Del 27 de julio al 3 de agosto, se celebrara la Semana Cultural 2018, culminando el sábado 4 de agosto con la Fiesta de la Uva Moscatel

-Dónde: Iznate.

-Ubicación: Aquí.

Día del Gazpacho en Alfarnatejo

La pintoresca localidad de Alfarnatejo, el municipio más alto de la comarca de la Axarquía, celebra este sábado 4 de agosto su tradicional Día del Gazpacho.que se podrá degustar de manera gratuita. Durante la fiesta habrá actuaciones musicales y una verbena popular.

-Cuándo: Sábado 4 de agosto

-Dónde: Alfarnatejo.

-Ubicación: Aquí

El Barrio, en Fuengirola

José Luis Figuereo se mete en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de sus canciones. Su música apuesta por lo antiguo pero logrando que suene a nuevo, una mezcla de su maestría con la guitarra flamenca con ecos de rock andaluz

-Cuándo: Sábado 4 de agosto

-Dónde:Marenostrum Music Castle Park

-Hora: 22.30 horas

-Entradas: Precio venta anticipada: 29,50 y 82,50 euros

Pitingo, en un acto solidario de la AECC

Marbella acogerá el próximo 5 de agosto la gala benéfica contra el cáncer que organiza la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) que en esta ocasión celebra su XXXV edición. Este año el lugar elegido para llevar a cabo la celebración es el Real Club de Golf de Guadalmina. El evento contará con la actuación estelar de Pitingo con su espectáculo 'Mestizo y Fronterizo', además de una subasta de 12 regalos.

Con un precio de 300 euros el cubierto, el evento volverá a contar con presentadores muy conocidos como Boris Izaguirre y Paloma Lago. Se hará la tradicional subasta de regalos (más de 400) y Pitingo será una de las estrellas musicales. Las reservas se pueden hacer al 682 74 68 79 ó 952 77 68 00. Se ha abierto una cuenta para quienes no puedan ir y quieran colaborar: ES 95 2103 2072 22 0030006974.

-Cuándo: Domingo 5 de agosto

-Dónde: Real Club de Golf Guadalmina. Cena de Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer

-Hora: 22.30 horas

-Entradas: 300 euros el cubierto.