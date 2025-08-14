La Feria de Málaga, Manuel Carrasco o la Noche del vino de Cómpeta, entre los planes del fin de semana

Como dice la popular sevillana de Raya Real... ¡Vámonos pa la feria, cariño mío! (y al concierto de Manuel Carrasco, a la Noche del Vino ... de Cómpeta, al Pinsapo Sound de Ronda...). ¡Este fin de semana lo complicado será quedarse en casa, no elegir plan! Porque opciones no te van a faltar. Aquí va un resumen con el completo programa de ocio que brinda la provincia en pleno ecuador de agosto. Solo hace falta una cosa: ¡ganas de disfrutar! ¡Aún queda verano!

Este fin de semana Agenda de conciertos: de Manuel Carrasco a Vanesa Martín, Bonnie Tyler o Henry Méndez

La música sigue muy protagonista en la agenda de ocio de este fin de semana, con alternativas a lo largo y ancho de toda la provincia. El jueves 14 regresa a Málaga uno de los fenómenos musicales del momento, de esos que mueven masas. Hablamos de Manuel Carrasco, que actuará esta vez en el Oasis Marbella Fest, en el recinto ferial San Pedro Alcántara. Ese mismo día, en Ronda, se subirá al escenario la malagueña Vanesa Martín, en el recinto ferial Ángel Harillo. Y de artistas consagrados en el panorama nacional a estrellas internacionales. El jueves Bonnie Tyler recalará en el Marenostrum, que el sábado recibirá a Carl Cox, reconocido mundialmente como uno de los mejores DJ y productores de techno y house.

Y suma y sigue. En Starlite, el jueves 14 será el turno de Los Secretos. La mítica banda del pop español repasará algunos de sus grandes éxitos -como 'Déjame'o 'Pero a tu lado', en el Auditorio de la Cantera de Nagüeles. Para nostálgicos. Un día despues, el viernes 15, el grupo de indie rock madrileño Carolina Durante, actuará por primera vez en el festival marbellí. El cartel del finde en la cantera se completa con un concierto a tres bandas -el sábado 16 de agosto- con artistas que han marcado a varias generaciones con canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas: Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos. Todo un viaje musical para cantar a pleno pulmón.

Y de la costa al interior. En concreto hasta la Ciudad del Tajo. Del 15 al 17 de agosto Ronda acogerá el Pinsapo Sound. Durante tres días la Plaza Teniente Arce se transformará en un escenario único bajo las estrellas para dar la bienvenida a la sexta edición de este festival gratuito y al aire. El programa arrancará a ritmo de reguetón y sabores caribeños con Henry Méndez (viernes 15 a las 23.00 horas). El sábado 16 habrá un tributo a Manolo García por Hombres Rana mientras que el domingo 17será el turno de Malamanera. Más conciertos en Suena SUR

Domingo 17 de agosto Para lo más peques: Cantajuego llega a Fuengirola

Los peques de la casa también tendrán su momento este finde. Uno de los platos fuertes para ellos se servirá en Marenostrum con el espectáculo de Cantajuego. Coco, Pepe, Elena y todos sus amigos se subirán al escenario Fundación Unicaja. El exitoso show regresa a Fuengirola el 17 de agosto a las 20.30 horas.

Este fin de semana Así arranca la Feria de Málaga: lo más destacado del primer fin de semana

Con el ecuador de agosto llega uno de los hitos del calendario del verano en Málaga: la Feria. Como siempre, su programa es muy extenso e incluye una oferta de ocio para todos los gustos y edades (aquí, la agenda completa). Solo hace falta una cosa: tener ganas de fiesta y de pasarlo bien. Además, no hace falta hacer ningún desembolso, dado que las actividades son gratuitas. El viernes 15 no te pierdas la Cabalgata Histórica, en la que participarán más de 200 personas A las 20.00 horas partirá el bando cristiano desde la plaza de La Merced y calle Alcazabilla hacía la plaza de la Aduana, mientras que el bando moro saldrá a las 20.30h desde la Alcazaba. Ambos cortejos se encontrarán en la plaza de la Aduana donde se realizará el acto de la entrega de las llaves de la ciudad. Por la noche, a las 23.50 horas, será el espectáculo de drones que dará paso a los tradicionales fuegos (a las 00.00 horas desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros).

El sábado será el turno de la popular Romería a la Basílica del Santuario de Sta. María de la Victoria con la novedad de que el izado de la bandera se hará a la altura de la escultura del Marqués de Larios. Por la noche, a las 21.30 horas será el pregón -en la Avenida de las Malagueñas- a cargo del escritor malagueño Javier Castillo, uno de los nombres más destacados de la literatura contemporánea. Él será el encargado de inaugurar la Feria en el Real del Cortijo de Torres. Tras ello, a las 22.00 horas, se activará el alumbrado artístico. Una de las grandes novedades de la Feria de Málaga de 2025 es el estreno de la portada principal del recinto de Cortijo de Torres una estructura con una altura de 29 metros y 40 de ancho que recrea el 'Quiosco del Embarcadero de la reina' que se levantó en la ciudad para recibir en 1862 a la monarca Isabel II

Durante este finde, además, la plaza de la Merced será el escenario de La Feria del Dragón dedicada a Oriente y dirigida al público infantil. A partir del domingo 17 habrá espectáculos y actividades dirigidas al público infantil entre las 12.00 y las 15.30 horas con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas. El flamenco en el centro también tendrá su espacio en la Peña Juan Breva, con grupos y cantaores todos los días, mientras que en calle Larios habrá actuaciones de pandas de Verdiales.

Entre las propuestas musicales, el sábado 16 actuarán Señor Mirinda y Mojinos Escozíos, en el Auditorio Municipal, mientras que la Explanada de la Juventud acogerá los 40 Urban Session Málaga con Ramsés López, Mario Díaz, Aitana Jerez y Sánchez Jr. El domingo será el turno -en el Auditorio- de Aurora Guirado y Paco Candela mientras que Manuel Pallarés estará en la zona joven.

Hasta el 17 de agosto Feria de la Virgen de la Cruz en Benalmádena Pueblo

Y más ferias. Benalmádena Pueblo tambien se viste de fiesta este finde para acoger sus festejos en honor a la Virgen de la Cruz. La programación abarca desde actos religiosos a deportivos, pasando por el folclore, la música y las actividades para los más jóvenes. Entre los artistas confirmados este fin de semana destacan el mítico grupo de rock Mago de Oz (el jueves 14); el popular cantante y compositor José Manuel Soto (viernes 15) o el grupo malagueño Salistre (domingo 17). También tendrá lugar el Festival Tour Old School, el sábado 16, con artistas como Miguel Sáez, Mario Méndez, Khiara y Tano DJ, que pondrán la guinda a la oferta musical.

Además, el 15 de agosto será el Día del Niño, una jornada especial en la que las atracciones tendrán precios populares. Además, del 15 al 17, la emblemática plaza de las Tres Culturas ofrecerá un programa musical con propuestas para todos los gustos durante el día.

Este fin de semana María Peláe, Decai y Seguridad Social en la Feria del Morche

Y como no hay dos sin tres -eso dicen- este finde llega otra de las grandes citas festivas del verano en la Axarquía: la Feria de El Morche. La cita contará con destacadas actuaciones musicales gratuitas. El jueves 14 subirá al escenario María Peláe, el viernes 15 Decai, el sábado 16 Joana Jiménez y el domingo 17 habrá un concierto de Seguridad Social. Asimismo, todas las noches habrá música de baile con la Orquesta D'Vértigo, Orquesta Infinity Show y José A. Cortés, animando hasta la madrugada.El encargado de dar el pregón será Federico Ruiz González, empresario local, propietario del restaurante Parquesol, muy querido por su compromiso con la vida social y cultural del municipio. Como colofón de estas fiestas, el domingo 17 será el día grande con la procesión marinera de la Virgen del Carmen para aunar tradición y devoción «en unos festejos que prometen ser inolvidables».

Jueves 14 de gosto Fiesta Blanca en la playa El Salón de Nerja

El jueves 14 de agosto, Nerja se vestirá de blanco para celebrar la XVI Edición de la Fiesta Blanca, declarada Fiesta de Interés Turístico Local. Esta cita veraniega, ya consolidada como una de las más esperadas del municipio costero más oriental de la provincia, tendrá lugar en su habitual enclave de la playa El Salón, a partir de las 21.00 horas. El evento contará con la actuación de los DJ's Elías Moreno, Manuel Moreno y Marblack. Además, no faltarán las actuaciones en directo y las tradicionales sorpresas propias de esta celebración inspirada en el ambiente ibicenco. Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar del servicio de 'photocall' y recibir obsequios exclusivos, siempre que acudan vestidos completamente de blanco, tal y como dicta el 'dress code' de la fiesta.

Del 8 al 17 de agosto Certamen mundial de jamón en Estepona

El jamón vuelve a ser protagonista en Estepona, que celebra una nueva edición, la número diez, de su Certamen Mundial. Contará con la participación de más de 200 cortadores profesionales y se celebrará del 8 al 17 de agosto en el paseo marítimo, donde se podrán visitar 65 expositores. Habrá además actuaciones musicales destacadas. Más detalles

15 de agosto Estrella Morente en la Noche del Vino de Cómpeta

Cómpeta celebra este viernes 15 de agosto la 50 edición de su Noche del Vino. Durante esta fiesta -uno de los principales atractivos turísticos del verano en la provincia- los competeños se despedían para comenzar la vendimia. A pesar de su denominación, se desarrolla prácticamente durante todo el día, ya que las primeras actividades tienen lugar habitualmente a partir de las 13.00 horas con la pisa tradicional de uvas. A las 14.30 horas habrá un almuerzo tradicional de migas de harina con ensalada arriera, bacalao, uvas y vino de la tierra y a las 22.00 será el pregón. Tras él se celebrará un festival flamenco con Estrella Morente al cante, Fandangos de Cómpeta, con Judith Román, y un cuadro flamenco.

15 de agosto La subasta del Tomate Huevo de Toro de Coín despide sus fiestas

El viernes 15 la Feria de Agosto se despedirá de Coín con un cierre excepcional. Una jornada que arrancará a las 10.00 en la plaza de San Agustín con el Concurso Subasta Tomate Huevo de Toro, certamen que premia el mejor lote, así como el concurso hortofrutícola, que volverá a distinguir los productos de la huerta más espectaculares de la zona. Toda la recaudación obtenida durante la subasta tendrá un fin solidario. Esta cita se celebra por la mañana en el marco de un mercado donde se pueden comprar éstos y otros productos de la huerta directamente de los agricultores de la zona. Este evento servirá de clausura a las fiestas en honor a la Virgen de la Fuensanta que cumple su 260º aniversario.

Madrugada del 14 al 15 de agosto Romería noctura al Santuario de la Virgen de Gracia en Archidona

Archidona ultima los preparativos para acoger un año más su romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia, una fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que se celebra durante la madrugada del 14 al 15 de agosto, marcando el inicio de la feria del municipio. Lo que hace especial a esta cita es que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la de Monachil. La caminata comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas el municipio se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer el sinuoso camino de dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los 'repiques' de los campanarios, que tocan a gloria tres veces al día. La Romería Nocturna marca el inicio de la feria del municipio, que contará con las actuaciones de Julio Benavente, Javi Medina, el grupo Califato 3×4, y una fiesta de reggaetón el sábado 16 a partir de las 1.30 horas. La última jornada de feria actuará una banda tributo a Fito & Fitipaldis.

14 de agosto Riogordo celebra su 44º Festival Flamenco Río del Cante

El municipio de Riogordo acoge el 14 de agosto el 44º Festival Flamenco Río del Cante, en el marco de la celebración de sus fiestas patronales. El evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, se desarrollará en el recinto de la piscina municipal de la localidad, a partir de las 23.30 horas. Su cartel incluye a artistas de renombre como Pedro 'el Granaíno', con la guitarra de Patrocinio Hijo; Amparo Heredia 'La Repompilla' acompañada por Chaparro de Málaga; Rubito Hijo, al cante, y a la guitarra Vicente Santiago; Juan José Heredia 'El Niño Solo' y su guitarrista Manuel Carvajal. Todos los ellos acompañados por el cuadro Flamenco de Ana Pastrana al baile.

Hasta el 31 de agosto 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' seguirá hasta el 31 de agosto tras ampliar sus funciones. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Hasta el 31 de agosto 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva', en el MAM

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) acoge durante el mes de agosto la muestra temporal 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva', que tiene como protagonistas emblemáticas piezas de coches que han formado parte de grandes competiciones a lo largo de la historia del rally. Más detalles

Hasta el 14 de agosto El Cine abierto se despide por este verano

Es un clásico del verano. Y este finde será la última oportunidad de disfutar de la experiencia con el ciclo 'cine abierto'. Una buena alternativa para ver una peli al aire libre en un entorno diferente. ¡Prepara las palomitas y apunta!: El jueves 14 de agosto el Cementerio Histórico de San Miguel proyectará el ciclo 'Educación y docencia en el cine', que homenajea a Teresa Aspiazu y Paúl, directora de la Escuela Normal de Magisterio entre 1914 y 1927 y primera mujer concejal de Málaga, con la exhibición nocturna (22 horas) de 'El maestro que prometió el mar', de Patricia Font. Ese mismo día en el Cine Albéniz se podrá ver el título infantil 'Migración, un viaje patas arriba' (a las 11.00 horas) mientras que la. Caseta Municipal del recinto ferial Puerto de la Torre exhibirá 'Inside out 2. Del Revés' a las 22.15 horas.

Jueves 14 de agosto El humor de Santi Rodríguez 'viaja' a Alhaurín de la Torre

«¿Cuántas veces habéis vuelto decepcionados de un viaje? ¿Alguna vez os habéis arrepentido de lo que os habéis gastado por lo poco que habéis visto? Pues imaginad: eso es solo la mitad de las veces que Santi Rodríguez ha salido decepcionado de los programas de televisión donde no lo han elegido. Por eso, él ha decidido no volver a probar suerte en la tele y os invita a no volver a viajar sin saber antes dónde ir». Con esta carta de presentación llega el show del humorista a Alhaurín de la Torre. ¿Su propuesta?: «un viaje al teatro para reírnos con sus anécdotas y experiencias sobre algunos destinos turísticos que conoce de primera mano». Será el jueves 14 a las 22.00 horas en la Finca El Portón.