Acto de presentación de la programación festiva prevista en El Morche. SUR

María Peláe, Decai, Joana Jiménez y Seguridad Social, actuaciones estelares en la Feria de El Morche

Marta Calvo es la autora del cartel y Federico Ruiz González el pregonero de los festejos, que se celebrarán del 13 al 17 de agosto

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:29

Cuenta atrás para una de las grandes citas festivas del verano en la Axarquía, la Feria de El Morche. El Salón Horto Málaga fue ... el escenario donde se presentó el cartel anunciador de los festejos en el núcleo costero de Torrox, y se conoció también el nombre del pregonero y el elenco de actuaciones gratuitas que llenarán de música, tradición y sentimiento las calles de El Morche. La feria se celebrará del 13 al 17 de agosto y las actuaciones serán las de María Peláe, Decai, Joana Jiménez y Seguridad Social.

