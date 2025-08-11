María Peláe, Decai, Joana Jiménez y Seguridad Social, actuaciones estelares en la Feria de El Morche

Cuenta atrás para una de las grandes citas festivas del verano en la Axarquía, la Feria de El Morche. El Salón Horto Málaga fue ... el escenario donde se presentó el cartel anunciador de los festejos en el núcleo costero de Torrox, y se conoció también el nombre del pregonero y el elenco de actuaciones gratuitas que llenarán de música, tradición y sentimiento las calles de El Morche. La feria se celebrará del 13 al 17 de agosto y las actuaciones serán las de María Peláe, Decai, Joana Jiménez y Seguridad Social.

La presentación estuvo presidida por el alcalde de Torrox, Óscar Medina, el teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz y el concejal de Fiestas, Salvador Escudero, los tres del PP, acompañados por una amplia representación de la corporación municipal y la expectación de numerosos vecinos, que han comenzado a calentar motores para vivir su fiesta grande.

El cartel, obra de la artista cordobesa Marta Calvo, lleva por título 'La virgen nos guía, la familia nos une', y representa a la Virgen del Carmen sobre una barca mientras una familia se le acerca desde la orilla. Un trabajo colorido, elegante y profundamente simbólico que emocionó a todos los presentes. «La feria tiene como novedad todavía más orquestas en la caseta oficial, para que haya baile hasta el amanecer. Es el primer año que habrá cinco actuaciones estelares desde el miércoles al domingo», ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que como novedad «hemos customizado unas luces marineras para ese pasado marinero de El Morche e invito a todos a que vengan a esta feria».

Programación

La feria contará con grandes actuaciones musicales gratuitas. El jueves 14 será la actuación de María Peláe; el viernes 15 Decai; el sábado 16 la actuación de Joana Jiménez y domingo 17 el concierto de Seguridad Social. Además, el miércoles 13 de agosto tendrá lugar la primera 'Madrugada de Reguetón' con el grupo 'Con Más Flow'. Asimismo, todas las noches habrá música de baile con la Orquesta D'Vértigo, Orquesta Infinity Show y José A. Cortés, animando hasta la madrugada.

El encargado de dar el pregón será Federico Ruiz González, empresario local, propietario del restaurante Parquesol, presidente del Club Recreativo El Morche e integrante de las juntas de festejos de El Morche, muy querido por su compromiso con la vida social y cultural del municipio.

El teniente de alcalde de El Morche ha afirmado en un comunicado que «damos el pistoletazo de salida a esta feria y un año más un vecino nos dedicará unas palabras, que en este caso será Federico Ruiz, un vecino muy querido y siempre muy implicado en las tradiciones de El Morche y animo a todos a que vengan y disfruten con nosotros». Como colofón de estas fiestas, el domingo 17 será el día grande de la Feria de El Morche con la procesión marinera de la Virgen del Carmen para aunar tradición y devoción «en unos festejos que prometen ser inolvidables».

Fiesta Blanca de la playa El Salón en Nerja

Por otro lado, el próximo jueves 14 de agosto, Nerja se vestirá de blanco para celebrar la XVI Edición de la Fiesta Blanca, declarada Fiesta de Interés Turístico Local. Esta cita veraniega, ya consolidada como una de las más esperadas del municipio costero más oriental de la provincia, tendrá lugar en su habitual enclave de la playa El Salón, a partir de las 21.00 horas.

La fiesta ha sido presentada por el concejal de Juventud, Daniel Rivas, la concejala de Turismo, Ana María Muñoz, y la concejala de Playas, María del Carmen López, los tresdel PP. El evento contará con la actuación de los DJ's Elías Moreno, Manuel Moreno y Marblack, quienes pondrán ritmo a la noche con una cuidada selección musical para todos los públicos. Además, no faltarán las actuaciones en directo y las tradicionales sorpresas propias de esta celebración inspirada en el ambiente ibicenco.

Ampliar Acto de presentación de la programación festiva en Nerja. SUR

Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar del servicio de 'photocall' y recibir obsequios exclusivos, siempre que acudan vestidos completamente de blanco, tal y como dicta la estética de la fiesta. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los jóvenes del municipio, así como a visitantes, a participar en este evento único, «ideal para compartir con amigos y familia una noche inolvidable de verano frente al mar», han asegurado en un comunicado.