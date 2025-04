Cracovia, la capital turística de Polonia

Qué comer: Cracovia ofrece también una amplia experiencia gastronómica con una cocina rica en sabor con influencias de Europa del Este y de tradiciones culinarias alemanas, rusas y húngaras. No te puedes perder los clásicos pierogies, o bolitas de masa al vapor rellenas de diferentes maneras, aunque el típico de esta ciudad es con puré de patata, queso y cebolla. También hay que degustar el bigo, un estofado sustancioso y gran aliado en días de frío. Así como el golabki, una comida sana a base de rollos de col rellenos de arroz y carne, en salsa de tomate. En tu visita a Cracovia debes probar también la clásica sopa polaca de harina de centeno y carne, conocida como Zurek y la Zapiekanka, el panini de pizza polaco, así como el Placki ziemniaczane, unas tortitas de patata. En este recorrido gastronómico no puedes olvidar los obwarzanek, una variante más grande de los conocidos bagels. En el postre no puede faltar el Pączki, una especie de berlinas rellenas de mermelada de ciruelas y hojas de rosa, entre otros ingredientes, acompañado del licor típico de la ciudad, el Nalewka, una bebida destilada que contiene entre un 40 y un 45% de alcohol y se hace macerando varios ingredientes alcohólicos como el vodka o el licor.