'Júas', cerezas y música para disfrutar del fin de semana en Málaga Agenda de ocio El inicio del Terral en el Cervantes, la Feria del Corpus de Casabermeja o el festival Costa del Soul, entre las propuestas para estos días ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 20 junio 2019, 07:35

Jueves Terrral, en concierto

El grupo malagueño Terral ofrecerá este jueves un concierto singular para abrir boca para el 'Día Europeo de la Música' (el viernes 21), gracias a la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo. La Sala Trinchera será testigo de este bombazo a partir de las 21.00 horas que, con entrada gratuita, traerá al escenario también al catalán Ferrán Exceso, amigo de la banda. Claudia San Martín te cuenta más

Hasta el domingo Jornadas 'Tapeando con la Aloreña'

El Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga organiza las primeras jornadas gastronómicas 'Tapeando con la Aloreña', en las que participan 35 establecimientos repartidos por toda la provincia de Málaga y cuyo objetivo es poner en valor esta aceituna. Habrá un concurso en redes sociales, en el que las personas que consuman los platos participantes en estas jornadas solo tendrán que realizar una foto de dicho plato y subirlas a las redes sociales Instagram o Twitter, con el hashtag #tapeandoconlaaloreña y el nombre del establecimiento en el que se encuentran. Los premios consistirán en cenas para dos personas en los establecimientos participantes y lotes de aceitunas aloreñas de Málaga. Juan Soto te cuenta más

Viernes 'Pueri Cantores Málaga', en el Concierto de Verano de Marbella

La iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación acoge este viernes (21 horas) el tradicional Concierto de Verano de Marbella, donde participan los alumnos del movimiento coral infantil y juvenil 'Pueri Cantores Málaga' de Fundación Victoria, coordinados por el director del coro y organista segundo de la Catedral de Málaga, Antonio del Pino.

Además de la participación de los 'Pueri Cantores de Málaga', que pertenecen a colegios diocesanos de esta Fundación, las otras actuaciones musicales correrán a cargo de los organistas Javier Villero, junto con Sofía, Manuel y Javier Villero Shuchardt y la mezzosoprano María Rosa Pérez Díaz.

Sábado Mariza abre los conciertos de Terral

Las músicas del mundo se citan en el Teatro Cervantes a partir de este sábado con el arranque del festival Terral, que recibirá la actuación de la cantante de fado Mariza La artista presentará sobre el escenario malagueño su séptimo disco de estudio, que lleva su nombre como título genérico y en el que combina pasado y presente de un género del que es embajadora de la Unesco. La artista repasará en concierto los temas de su nuevo disco, con el que ha recibido el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2018 que conceden cada dos años los ministerios de Cultura de ambos países por su «acertada fusión de ritmos diversos que contribuyen a derribar fronteras y acercar públicos».

Viernes 'El mágico viaje de Patri Zenner'

La magia, la música, el mundo de la fantasía y los personajes del bosque se adueñarán este viernes de la plaza Costa del Sol de Torremolinos de la mano del espectáculo infantil y familiar 'El mágico viaje de Patri Zenner'. La función, de asistencia gratuita, dará comienzo a las 21 horas. 'El mágico viaje de Patri Zenner' es un espectáculo de calle, itinerante y para toda la familia, donde se mezclan la cetrería, la magia de Patri junto a los seres mitológicos y las leyendas; y cuyo escenario es una población.

Hasta el domingo 'Inestables', en el Echegaray

¿Cuánto cuesta el sueño de tu vida? Noelia es una mujer de negocios a punto de subir el peldaño más difícil de su carrera: ganar un millón al año. Pero para lograr el ascenso, tendrá que ser evaluada por otro miembro de la empresa, Gustavo Demir, durante un claustrofóbico fin de semana. Dos días donde los límites de la ambición serán puestos a prueba... Ese es el argumento de 'Inestables', montaje teatral que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo domingo 23.

Las funciones son de martes a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. Las entradas cuestan 15 euros salvo el martes, miércoles y jueves, que hay 2x1.

Sábado Día de la Cereza en Alfarnate

Comprar cerezas directamente de los agricultores, degustaciones gastronómicas o música en directo son algunos de los alicientes para acercarse este sábado hasta Alfarnate, que celebra la edición número 14 de su Día de la Cereza, en la que se reivindica la importancia que en este siglo ha alcanzado allí esta sabrosa fruta. Además de un mercado de productores, se podrá disfrutar probando algunos de los platos típicos del pueblo, como el zoque (gazpacho) o la catana (porra), según destaca Javier Almellones. Por la tarde, se celebrará el esperado concurso de lanzamiento de huesos de cerezas.

Este fin de semana Costa del Soul viaja por el litoral

El festival internacional Costa del Soul viaja este fin de semana por el litoral malagueño. Estepona, Benalmádena y Rincón de la Victoria acogerán estos conciertos gratuitos que comenzarán a las 20.00 horas. El escenario de Rincón de la Victoria estará situado en la Playa del Túnel, mientras que el resto de las actuaciones se celebrarán en la Plaza de la Mezquita de Benalmádena (Arroyo de la Miel) y el paseo marítimo de Estepona (junto al monumento de la Peseta). En estos conciertos actuarán Wasabi Cru, The Agapornis y Aurora & The Betrayers, Martha High & The Soul Cookers, Ogun Afrobeat y Shirley Davis & The Silverback, Javier Ojeda Soul Project, Gibson Brothers y Julia Martín.

Este fin de semana y el próximo Funciones gratis de títeres en el Festival Peneque

El Festival Peneque Málaga programará durante los dos próximos fines de semana.Las cuatro primeras funciones, programadas los días 22, 23, 28 y 29, serán a las 20.30 horas, mientras que la última representación, el día 30, comenzará a las 18.00 horas.

Sábado Buenas noticias, en concierto

El grupo malagueño Buenas noticias ofrece este sábado un concierto en acústico. La ciata será en La Polivalente (calle Lagunillas 53), donde presentarán su nuevo disco 'Hoy no se acaba el mundo' (Maldito Records). El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Sábado Noche en Blanco de Campillos

Por cuarto año consecutivo Campillos celebra su Noche en Blanco, que en esta ocasión será este sábado. Esta cita con la cultura y el ocio en este municipio de la comarca del Guadalteba se desarrollará en tres zonas de la localidad: La zona semipeatonal de calle San Benito, la Plaza de España y el parque José María Hinojosa. Desde las 21 horas hasta bien pasada la medianoche se alternarán en estas tres zonas actividades culturales y de ocio para todas las edades. Los establecimientos comerciales de Campillos jugarán también un papel fundamental, ya que habrá 26 comercios abiertos en horario nocturno que ofrecerán descuentos.

Hasta el domingo Feria del Corpus en Casabermeja

Casabermeja es el único pueblo de la provincia de Málaga que tiene una feria dedicada al Corpus Christi. Uno de los momentos álgidos será la procesión del Santísimo Sacramento por las calles del pueblo. En 'El Lugá', sobrenombre con el que los propios vecinos conocen la localidad, presumen de tener una de las tradiciones religiosas más importantes en torno al Corpus, según destaca Javier Almellones. En este sentido, se conservan elementos originales del mismo de la época de la toma de la localidad por los Reyes Católicos. La procesión en los últimos años se ha desarrollado por la tarde. Una hora después de la misa, que se celebra a las 18 horas, comienza el recorrido del Santísimo Sacramento por las principales calles de Casabermeja. Casi una docena de altares repartidos por el recorrido oficial y el engalanamiento de calles y fachadas del pueblo son las principales señas de identidad de esta tradición religiosa.

Hasta el domingo Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Más detalles, aquí

Hasta el lunes Celebraciones de San Juan

En este fin de semana se celebran en varios puntos de la provincia de Málaga ferias, fiestas y romerías relacionadas con San Juan Bautista, cuya festividad se celebra el lunes. Entre las ferias más importantes están las de Alhaurín de la Torre y el núcleo benalmadense de Arroyo de la Miel. A ellas hay que unir las fiestas que se celebran estos días en la aldea perota de Bemejo-Las Mellizas o el pueblo de Humilladero, así como las romerías y veladas que tienen lugar en pueblos de Valle del Genal, como Jubrique o Benarrabá, entre otros, sin olvidar por supuesto las moragas, quemas de 'júas' y otras actividades a pie de playa, por todo el litoral. (Cártama).

Hasta el 12 de julio Exposición 'Paisajes del Interior', en el Colegio de Aparejadores

Este viernes a las 20.30 horas se inaugura en la Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos la muestra pictórica 'Paisajes del Interior', de Justo Mesa. El artista cordobés afincado en Cádiz, formado como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte Cádiz, presenta una recopilación de su obra más reciente, en la que se mezclan retratos, con autorretratos y paisajes, todos ellos plasmados desde una visión realista. La riqueza de las distintas técnicas utilizadas, que pasan del grafito y las aguadas, al carbón prensado, óleo y acuarela, logran expresar a través del espejo del pintor, un mundo propio, que inmortaliza el alma de sus modelos y paisajes.

La exposición estará abierta hasta el día 12 de julio y puede visitarse de lunes a jueves en horario de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00h a 19:00 horas. (a partir de julio sólo mañanas). Los viernes, de 10 a 14 horas

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Carmen Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el 22 de septiembre La exposición de Lego más grande de Europa llega a Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa puede visitarse ya en la esquina de oro del Puerto de Málaga. Tras la salida de Artsenal, el espacio ubicado entre el Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas es ocupado por esta muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. La exposición se dividirá en doce zonas y entre las obras destacará una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas costarán entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más