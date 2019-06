La playas de El Cable y La Salida centrarán las actividades en la Noche de San Juan Vecinos en torno a una de las hogueras en San Juan 2018. / Josele Las autoridades hacen un llamamiento a la prudencia para «disfrutar con seguridad» de la cita que tendrá lugar el próximo domingo NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 19 junio 2019, 17:46

La ciudad se prepara para dar la bienvenida al verano. Miles de personas llenarán las playas el próximo domingo, 23 de junio, y cumplirán con los rituales ligados a la festividad: desde saltar las hogueras para renovar la energía hasta bañarse en el mar de espaldas a él y mirando a luna para conjurar la buena suerte. Un año más, el Ayuntamiento de Marbella quiere contribuir al disfrute de vecinos y turistas durante la cita con dos fiestas en las playas de El Cable (Marbella ) y La Salida (San Pedro Alcántara). Si días atrás ya se desvelaron las actividades previstas en La Salida, este miércoles el concejal de Juventud, Enrique Rodríguez, ha hecho lo propio con la fiesta preparada en Marbella, que arrancará con música a las nueve de la noche, aunque las actuaciones en vivo no comenzarán hasta una hora más tarde de la mano de Los Calvin, banda que versionará canciones conocidas de artistas españoles. Así, los coros, con mayor o menor grado de acierto, estarán garantizados. Distintos ritmos acompañarán a partir de medianoche la tradicional quema de la hoguera 'oficial', hasta que a las 00.30 horas tome el relevo sobre el escenario un dj, Pakkito 2000, que apostará por música variada.

La fiesta de San Pedro Alcántara para la Noche de San Juan, presentada hace más de dos semanas por los entonces responsables de la Tenencia de Alcaldía (OSP), arrancará a las 20.00 horas con una nueva edición del festival Holi Colours y con los conciertos de Miguel Campello, cantante de El bicho, y We are not dj's.

Por su parte, el concejal de Juventud recomienda prudencia para «disfrutar de la noche con seguridad». Entre las medidas para que la convivencia no se vea alterada durante las celebraciones, destaca la prohibición tanto de consumir como de vender bebidas alcohólicas a menores, asumir las indicaciones de la policía y los bomberos, la retirada de los residuos generados, así como el respeto de la distancia de seguridad alrededor de las hogueras que encenderá el Ayuntamiento en sendas playas. El edil también invita a extremar la precaución con los baños, sobre todo con los niños y con personas que no saben nadar.