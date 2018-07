Festival aéreo, teatro y mucha música en el último fin de semana de julio en Málaga

Hasta el domingo Maldita Nerea y Rozalén, en la Feria de La Cala de Mijas

La Cala de Mijas celebra su fiesta hasta el próximo domingo con un extenso programa de actividades. El jueves será el turno de la presentación de candidatas y candidatos a Reina y Rey, Damas y Acompañantes de la Feria de La Cala 2018 a las 22:00 horas, para ser coronados a las 23:30 horas. El viernes comenzará la Feria de Día en el Torreón de La Cala a las 14 horas y se contará con la orquesta Rompeolas para amenizar la jornada.

A partir de las 20:30 horas será la elección de Rey y Reina Infantil con cantajuegos y animación. La música reunirá a artistas de primer nivel, ya que se podrá disfrutar de manera gratuita, de los conciertos en la Caseta Municipal de Maldita Nerea, el viernes; Tequila, el sábado y Rozalén, el domingo. Todos empezarán a las 22:30 horas.

Como broche final, el domingo habrá una paella popular gratis en el Torreón de La Cala a partir de las 14 horas. Posteriormente, las 16 horas, se llevará a cabo la entrega de Bandas y Coronas al Marchoso y a la Marchosa oficiales de la Feria de Día.

Jueves Estreno de 'Lorca destino Nueva York'

'Lorca destino Nueva York' se basa en las cartas que Federico García Lorca envió desde Nueva York a su familia, en las que el poeta refleja y describe con ironía lo alegres y extraordinarias que son sus vivencias aunque la realidad fuera otra totalmente opuesta, triste y desoladora, tal y como revelan los poemas que allí escribió.

El espectáculo, a cargo de Producciones Teatrales R. Castro, toma forma a través de poemas teatralizados, piezas musicales interpretadas con guitarras, baile y voz en directo, para concluir con la puesta en escena de la obra teatral Quimera. Se estrena este jueves en el Teatro Echegaray a las 20.30 horas. Las localidades tienen un precio único de 15 euros.

Jueves Las Sinsombrero, en el Museum Jorge Rando

El Museum Jorge Rando inaugura su IV temporada de poesía y música bajo el nombre 'Noches del Rando', dirigido por Isabel Romero tendrá como protagonistas a las mujeres de la Generación del 27. Los poemas de las conocidas como Las Sinsombrero serán protagonistas en La Sala de estar del Arte. Este grupo conformado por pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras será homenajeado a través de la lectura de sus poemas.

El primer encuentro será este jueves, a las 22 horas, y será homenajeada Ernestina de Champourcín. El evento contará con la presencia de los poetas invitados Zuer Al Bakali Aoulad y Ana Isabel Almarcha Aguilar y estará acompañado por la guitarra del músico Pablo Alcázar con composiciones propias y clásicas. Los narradores serán Agustín Hervás, Salvador Sepúlveda, Mari Ángeles Castillo Romero, Pepe Pozo y G. Luna Pérez Gastón. El guión es de Noemí Carballo. El evento es de entrada libre.

Más ideas Agenda de mercadillos del fin de semana en Málaga

Del jueves al sábado La Unión y Los Toreros Muertos, en el Escollera Fest 2018 de Estepona

La playa de La Escollera, junto al Faro de Punta Doncella, en Estepona, acoge del jueves al sábado el festival 'Escollera Fest 2018'. Durante tres días, los ciudadanos podrán disfrutar de conciertos gratuitos de grupos míticos del pop nacional y de la música reggae. El festival arrancará el jueves a las 22:30 horas, con La Unión. El viernes, a las 22.30 horas, será el turno de 'Los Toreros Muertos', la banda de Pablo Carbonell que revolucionó el panorama musical con sus canciones surrealistas y humorísticas.

'La Escollera Fest' finalizará el sábado, a partir de las 21.00 horas, con la XVIII Noche Reggae donde actuarán FREESKA MÁLAGA ENSAMBLE, 12-13 REGGAE BAND, EMPRESS IMANI, SERGIO XL y AL-LIO, entre otros.

Del jueves al domingo Festival Food-Trucks Xperience en Torremolinos

La plaza de La Nogalera de Torremolinos acoge hasta el domingo el festival Food-Trucks Xperience, que abrirá diariamente desde las siete de la tarde a la una de la madrugada. Diez chefs ofrecerán en sus cocinas 'sobre ruedas' las especialidades más típicas de la comida urbana de hasta ocho países, con el aliciente añadido de los conciertos musicales gratuitos. Entre ellos un destacado 'Tributo a Joe Cocker' el domingo, 29 de julio, a partir de las 22'30 horas, en el que 14 músicos se subirán al escenario para interpretar los temas más importantes de la carrera del mítico compositor y músico británico Joe Cocker.

Este festival culinario y musical contará con gastronomía nacional e internacional, con recetas cubanas, alemanas, francesas, asiáticas, americanas, argentinas, mexicanas y belgas, además de españolas. Los precios serán populares e irán desde los 3 a los 8 euros. Además se habilitará una barra central con bebidas y una zona sombreada que será donde se ubiquen las mesas y sillas para el público asistente.

Durante los cuatro días del festival gastronómico la plaza de La Nogalera será escenario de dos conciertos diarios, a las 21 y a las 23 horas (el jueves y viernes; a las 21 y 22 horas, el sábado; y a las 21 y las 22.30 horas el domingo de clausura.

Las actuaciones arrancarán el jueves 26 de julio con el grupo 'Another F*** Band' a los que seguirán 'The Sam Hope Band'. El viernes los protagonistas serán 'Fat Beat' y de nuevo 'The Sam Hope Band', mientras que el sábado serán ''Another F*** Band' y 'Los Ejecutivos' y el domingo el turno es para 'Two for Road' y para el concierto estelar de los 'Mad Dogs' y su tributo a Joe Cocker.

Del jueves al sábado Intenso programa de conciertos en Starlite Marbella

El festival Starlite Marbella continúa con su amplio y variado programa de conciertos. Este jueves, Luis Fonsi se subirá al escenario de la Cantera de Nagüeles al igua de Gianluca Vacchi, mientras que el viernes será el turno de Diego Poveda. Por su parte, Il Divo tomará el relevo el sábado. Los espectáculos comienzan a las 22.30 horas salvo el de Gianluca Vacchi, que arrancará a las dos de la madrugada.

Hasta el sábado Rafael Álvarez 'El Brujo', en el Teatro Romano

El actor Rafael Álvarez 'El Brujo' lleva su último espectáculo 'Esquilo (del nacimiento a la muerte de la Tragedia Griega)' al VI Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, que tendrá lugar en Málaga los días 25, 26, 27 y 28 de julio. Álvarez vuelve a encontrarse con el país mediterráneo en este clásico reinventado a las 22.00 horas. Las entradas cuestan a partir de 15 euros. Para más detalles, ver aquí.

Viernes Final del ciclo 'Las Cuatro Estaciones', con Concerto Málaga

La XIV edición de 'CIVE – Ciclo Las Cuatro Estaciones' llega a su fin este sábado en el Auditorio de la Fundación del Colegio de Médicos de Málaga, cuando el conjunto de cuerdas español Concerto Málaga al completo dirigidos por José Manuel Gil de Gálvez. 'Nuestros Clásicos' es el nombre elegido por la orquesta de cuerdas para este concierto que tendrá lugar a las 21 horas. Las entradas para el concierto de clausura del CIVE podrán ser adquiridas en el espacio que la entidad tiene en la plataforma de ventas de www.classictic.com o en la misma taquilla del auditorio.

Viernes 'Wabi Sabi', en el Echegaray

Lucas y Aitor fueron sus respectivos mejores amigos desde la infancia pero al terminar el instituto sus vidas tomaron rumbos diferentes. Lucas se graduó en Derecho, es el jefe de un prestigioso bufete de abogados y está prometido con Charlotte Monet, una extravagante rubia de armas tomar. Mientras que Aitor comparte piso con un hippie estudiante de Psicología y se dedica a estafar a señoras por la radio y a buscar novio en Grindr. Caprichoso el destino, después de tantos años, Lucas y Aitor se vuelven a encontrar y, más allá de lo que parece un café entre viejos amigos, ese encuentro cambiará sus vidas y la de los que les rodean para siempre. Este es el argumento de 'Wabi Sabi', que podrá verse en el Echegaray este viernes a las 20.30 horas. Las localidades tienen un precio único de 15 euros.

Viernes Alejandro Fernández, en Fuengirola

Alejandro Fernández será el protagonista este viernes del Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola acoge este viernes el concierto de Alejandro Fernández, que comenzará a las 22 horas. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, el artista conocido como 'El Potrillo' ha conquistado mercados internacionales con un estilo propio. Las entradas cuestan entre 71 y 165 euros.

Del viernes al domingo III Festival Aéreo Internacional 'Air Show Torre del Mar'

Las playas de Torre del Mar volverán a servir de escenario natural del III Festival Aéreo Internacional 'Air Show Torre del Mar', al que está previsto que asistan 42 aeronaves procedentes de cinco países diferentes (Bélgica, Suiza, Inglaterra, Italia y España). El festival tendrá entre otros platos fuertes la Patrulla Águila y la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), el Eurofighter, el F-16 Belga con el mejor demostrador del mundo, la patrulla suiza y el Canadair. Tiene todos los detalles Eugenio Cabezas

Del viernes al domingo Feria en Torre de Benagalbón

Torre de Benagalbón celebra su feria este fin de semana, que comenzará el viernes a las 22 horas con el pregón de las fiestas a cargo del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. La noche continuará con música, la elección de la Reina de las fiestas y sus damas, la actuación del grupo Mr. Proper, y la orquesta Trío Zambra, que será la encargada de actuar cada noche de feria. El sábado se celebrará el almuerzo homenaje a la tercera edad y a partir de las 23:00 horas actuará el grupo de Castañuelas de la Asociación de Mujeres Amanecer de la Torre. Posteriormente llegará el grupo Barrieros del Sur con Tributo al Barrio.

La última jornada de la feria tendrá lugar la típica degustación de paella popular de la feria a las 15.00 horas y la tradicional misa rociera que se celebrará a las 20.30 horas, para continuar con actuaciones de animación infantiles, las actuaciones de grupo de baile de la Asociación Torresol de la profesora Ana Celia Pérez y el concierto de Encarni Navarro y su grupo. Torre de Benagalbón concluirá sus fiestas de verano con un espectáculo de fuegos artificiales.

Sábado Trece horas de música gratis y 24 artistas en Sacaba Beach

Música para todos los gustos, dos escenarios y sol. La playa de Sacaba, en Málaga capital, será este sábado el escenario del Coca-Cola Music Experience On The Beach Fan Edition, que se celebra de once de la mañana a doce de la noche.

Esta edición, la segunda consecutiva en la capital de la Costa del Sol, estará presentada por Tony Aguilar y contará con un total de 24 artistas de la talla de Sweet California, Blas Cantó, Sofía Reyes, New Hope Club, Lola Indigo (Mimi OT), Dani Fernández, Danny Romero, Mireya Bravo (OT), Urband5, David Lafuente, Maico, Malva, Kayl, Young, Flori, Belén Aguilera, Fayme, Chris Zadley, K-Narias, Karen Méndez, David Rees, Junior Ferbelles, Zaifer y Josh Acosta. Para más detalles, ver aquí.

Sábado Noche Flamenca 'Villa de Alhaurín el Grande'

Alhaurín el Grande celebra este sábado la Noche Flamenca 'Villa de Alhaurín el Grande', que este año cumple su XXXVI edición, y que organizan el Ayuntamiento, así como la Peña Unión Flamenca Alhaurina y la Peña el Hargahijo. Se contará con Virginia Gámez y otro de los grandes valores del flamenco actual como Damián Solís, acompañado de la Orquesta de Canal Sur El baile lo pondrá el cuadro flamenco de 'La Lupi'. Como novedad cabe destacar que este año la entrada será gratuita. Además se llevarán a cabo otras propuestas como la degustación de vinos finos y manzanillas a partir de las 21 horas, a la que se podrán apuntar 70 personas sin coste alguno. La otra gran novedad será un 'flashmob' de baile a partir de las 21:30 horas. Se pretende que acuda el mayor número posible de personas para bailar sevillanas a la vez.

Sábado Niña Pastori, en Estepona

La plaza de toros de Estepona acoge este sábado una nueva actuación del Pinsapo Summer Festival, que tendrá a Niña Pastori como protagonista para presentar su último trabajo, 'Bajo las alas'. El concierto comenzará a las 22.15 horas. Las entradas cuestan a partir de 28 euros y se pueden adquirir en www.emelleventos.es así como en el Quiosco Paseo Marítimo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Sábado Feria en Los Palacios de Torremolinos

La barriada torremolinense de Los Palacios celebra este sábado su feria de verano. La velada comenzará a las ocho de la tarde y finalizará a las dos de la madrugada. La pista polideportiva de la urbanización será el escenario de las actividades musicales y de animación de la feria, que contará con un servicio de comida y bebida a precios populares.

Sábado 'Noche Blanca' en Estepona

Estepona celebra este sábado evento solidario 'Noche Blanca', que comenzará en el Parque de El Calvario a las 21.00 horas y donde el Ayuntamiento espera que se congreguen más de un millar de personas. Danzaterapia, así como Chico Fargas y el grupo 'Sotano Sur', entre otros artistas serán actuarán en la sexta edición de esta iniciativa. También habrá, como novedad, puestos que servirán hamburguesas y empanadas argentinas.

Las entradas a la fiesta tendrán un precio de cinco euros y se pueden adquirir con antelación en las sedes de Estepona Solidaria y Aprona, y en el parque del Calvario el día del evento. La responsable de la entidad ha recordado la idoneidad de que los asistentes acudan vestidos de blanco, tal y como ha sucedido en las anteriores ocasiones.

Sábado Raphael, en el Auditorio

El incombustible Raphael vuelve a Málaga, donde este sábado ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal de Cortijo de Torres dentro de su gira 'Loco por cantar 2018'. El espectáculo comenzará a las 22 horas y el precio de las entradas oscila entre los 33 y los 55 euros.

Sábado y domingo 'No me toques el cuento'

Todos conocemos los cuentos clásicos de Disney, sus historias, sus colores, sus canciones. Pero, sobre todo, recordamos a sus dulces y preciosas princesas, llenas de alegría y de maravillosos dones. Muchos quisimos ser ellas en algún momento. Y muchos, aún, aspiramos a serlo. Pero ¿realmente conocemos sus vidas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propia historia? ¿Nos hemos planteado qué pasó una vez acabado su «cuento de hadas»? 'No me toques el cuento' nos muestra cómo Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora se rebelan ante su narradora exigiendo contar la otra cara de «y vivieron felices y comieron perdices», y nos dejarán ver cómo es una de esas noches en la que se permiten desmadrarse, beber, criticar, fumar y cagarse en su propio cuento. La representación puede verse este sábado y domingo en el Teatro Echegaray a las 20.30 y 20 horas, respectivamente. Las entradas cuestan 15 euros.

Hasta el 4 de agosto 'Romeo y Julieta', en el Centro de Málaga

La compañía malagueña Pata Teatro representa hasta el próximo 4 de agosto el clásico de William Shakespeare 'Romeo y Julieta'. Las funciones son de lunes a sábados hasta el próximo 4 de agosto en pleno Centro de Málaga, concretamente en el patio del Colegio de Prácticas Número 1, en la plaza de la Constitución. La representación comenzará a las 22 horas. Las entradas, que cuestan a partir de 14,70 euros, pueden adquirirse en entradium.com y en la taquilla del colegio cada día de 21 a 22 horas.

Hasta el 5 de agosto La Familia Addams, en el Cervantes

La familia Addams al completo se ha instalado en el Teatro Cervantes de Málaga, donde permanecerán hasta el 5 de agosto. El elenco -Morticia, Miércoles, Gómez, Fétido e incluso Dedos- se sube al escenario para mostrar al público la magia de una de las familias más peculiares del mundo, donde estar feliz significa estar triste o donde sentir dolor es sentir alegría. Desde la situación sociopolítica hasta el flequillo de Trump son objeto de risas en este montaje en el que participan 50 personas entre técnicos y artistas.

Hay funciones todos los días salvo los lunes y el precio de las localidades oscila entre los 18 y los 60 euros.