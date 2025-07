'South Park' mete en la cama a Trump y Satán

En 1999, en la película 'South Park: más grande, más largo y sin cortes' los creadores de esta serie que acumula ya 27 temporadas en ... televisión ironizaban con cómo Sadam Hussein, entonces dictador de Irak, mantenía relaciones con el diablo. En diferentes momentos del largometraje de animación se podía vez al expresidente del país asiático en la cama con Satán. Este miércoles Trey Parker y Matt Stone, máximos responsables de esta marca recuperaban la escena, aunque esta vez quien se acostaba con Lucifer era... el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La reacción del líder norteamericano no se ha hecho esperar. Ayer el Gabinete republicano cargaba con fuerza contra 'South Park'. «Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha», aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La emisión coincidió el miércoles con el anuncio de un acuerdo por 1.500 millones de dólares entre Paramount y los creadores del programa para producir 50 nuevos episodios. En este primer capítulo de la temporada 27 titulado 'Sermon on the Mount' (que se puede traducir como 'El sermon de la montaña' o 'Sermón en la montura'), hacen una dura crítica a las políticas y acciones que ya llevado a cabo Trump en su segundo mandato, como la implementación de aranceles, las tensiones entre EE UU y Canadá o la amenaza de la Administración republicana a los medios de comunicación públicos.

La trama incluye una escena en la que el presidente norteamericano está en la cama con Satán y trata de tener sexo con él, revelando un pene ridículamente pequeño, lo que desata burlas propias del humor característico de la serie. «El presidente está furioso por el ataque infantil de 'South Park'», declaró una fuente de la Administración al medio especializado Deadline.

El capítulo también hace una dura crítica a Paramount, dueños de CBS, quienes recientemente se encuentran bajo el escrutinio público tras el anuncio de la cancelación de 'The Late Show with Stephen Colbert' alegando motivos financieros. La versión no oficial más extendida es que la Casa Blanca había pedido la cabeza del presentador por sus comentarios satíricos sobre Trump.

A principios de mes Paramount acordó pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por Trump, quien alegó que el programa '60 Minutes' de CBS había manipulado una entrevista con la exvicepresidenta Kamala Harris. El episodio de 'South Park' menciona ambos acontecimientos, y cierra con un video deepfake de Trump deambulando por un desierto y quitándose la ropa. «Su pene es diminuto, pero su amor por nosotros es enorme», dice el narrador en el video.