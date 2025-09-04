Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actriz Sophie Turner posa en la alfombra roja para la premier de Dark Phoenix. REUTERS

Sophie Turner será la nueva Lara Croft en la esperada serie de Tomb Raider para Amazon

La actriz que interpretó a 'Sansa Stark' en 'Juego de tronos' ahora se convierte en la icónica arqueóloga en la adaptación televisiva creada por Phoebe Waller-Bridge, cuya producción comenzará en enero de 2026

Miguel G. Casallo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:58

Prime Video y Amazon MGM Studios han confirmado este jueves que Sophie Turner, reconocida por su papel de 'Sansa Stark' en 'Juego de Tronos', será ... la nueva 'Lara Croft' en la esperada serie en formato de acción real basada en la famosa saga de videojuegos 'Tomb Raider'.

