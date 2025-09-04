Sophie Turner será la nueva Lara Croft en la esperada serie de Tomb Raider para Amazon

Prime Video y Amazon MGM Studios han confirmado este jueves que Sophie Turner, reconocida por su papel de 'Sansa Stark' en 'Juego de Tronos', será ... la nueva 'Lara Croft' en la esperada serie en formato de acción real basada en la famosa saga de videojuegos 'Tomb Raider'.

La serie, creada, escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge (conocida por 'Fleabag' y 'Killing Eve'), contará con la colaboración de Chad Hodge como co-productor creativo y Jonathan van Tulleken como director y productor ejecutivo. La producción está programada para comenzar el 19 de enero de 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

Turner expresó su entusiasmo ante el reto de asumir el papel, reconociendo el legado de sus predecesoras: «Estoy más que emocionada de interpretar a Lara Croft… Son unos zapatos enormes que llenar siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus poderosas actuaciones».

Por su parte, Waller-Bridge ha afirmado sentirse privilegiada por trabajar con un personaje que la acompañó desde su infancia, y destacó la pasión del equipo creativo: «No es habitual hacer una serie de esta escala con un personaje al que creciste queriendo... Estamos tan fuera de serie, valientes y divertidos como Lara. Saquen sus artefactos… Croft está llegando».

Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon MGM Studios, ha subrayado la importancia del personaje en la cultura popular y elogió la elección de Turner por su combinación de coraje, fortaleza y determinación inquebrantable.

Este anuncio representa una nueva andadura para la franquicia Tomb Raider, después de que los planes para una secuela cinematográfica con Alicia Vikander quedaran paralizados durante la transición de MGM a Amazon.

Esta serie de Tomb Raider promete reinventar para la televisión a una de las heroínas más emblemáticas del entretenimiento. Dos mujeres al volante, conocidas por obras pasadas que marcaron un antes y un después en sus carreras, 'Juego de tronos' en el caso de Sophie Turner y Fleabag en el de 'Phoebe Waller-Bridge', serán las encargadas de llevar por séptima vez a las pantallas a Lara Croft.