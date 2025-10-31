Las series que se estrenan esta semana

Aluvión de estrenos en esta semana en la que despedimos octubre y damos la bienvenida a noviembre. Dos importantes regresos encabezan los lanzamientos. Por un ... lado, la vuelta de 'The Witcher', con nuevo protagonista para su cuarta temporada; por el otro, 'Respira' regresa con su segunda temporada. En cuanto a las series de nuevo cuño tenemos 'Cometierra', la española 'Dime tu nombre', 'Robin Hood' o 'Todas las de la ley'.

'The Witcher' (Netflix, 30 de octubre)

La cuarta temporada de 'The Witcher' llega con un cambio esencial, el de su protagonista. Henry Cavill cuelga la espada de brujo y Liam Hemsworth se pondrá a partir de ahora en la piel de Geralt de Rivia, el personaje alumbrado por el escritor Andrzej Sapkowski. Tras los sucesos que alteraron el Continente en el final de la tercera temporada, la nueva temporada sigue a Geralt, Yennefer y Ciri, que se ven obligados a atravesar el Continente devastado por la guerra y sus muchos demonios separados el uno del otro.

'Mayor of Kingstown' (SkyShowtime, 30 de octubre)

En la cuarta temporada, el control de Mike (Jeremy Renner) sobre Kingstown se ve amenazado cuando nuevos actores compiten por llenar el vacío de poder dejado por los rusos, lo que le obliga a enfrentarse a la guerra de bandas resultante y evitar que se apoderen de la ciudad. Mientras tanto, con sus seres queridos más en peligro que nunca, Mike debe lidiar con un nuevo y testarudo alcalde para proteger a los suyos, al tiempo que se enfrenta a los demonios de su pasado.

'Son of a Donkey' (Netflix, 30 de octubre)

Comedia australiana que sigue los pasos de Theo, un joven que se va de casa en busca de independencia, pero se enfrenta a los retos de la edad adulta: multas, problemas con papá, estafas. Con su mejor amigo Johnny, aprende a través de los contratiempos que la familia es lo más importante.

'El imperio de Ámsterdam' (Netflix, 30 de octubre)

Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty traza un plan implacable para deshacerse de su posesión más preciada: el Jackal, su cadena de cafeterías.

'Cometierra' (Prime Video, 31 de octubre)

Creada por Daniel Burman e inspirada en la obra de la autora argentina Dolores Reyes, 'Cometierra' presenta a Aylín, una adolescente de un barrio popular en México que descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder. Natalia Lafourcade ha escrito el tema principal de la ficción.

'Respira' (Netflix, 31 de octubre)

En la segunda temporada de la ficción creada por Carlos Montero, el Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.

'Dime tu nombre' (Prime Video, 31 de octubre)

España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia (Michelle Jenner), dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel (Darío Grandinetti), cura local. Y hasta Safir (Younes Bouab), el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas.

'Tremembé' (Prime Video, 31 de octubre)

La ficción recrea la vida en la penitenciaría conocida como la «prisión de los famosos» en Brasil, donde estuvieron internos Suzane von Richthofen, los hermanos Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni y Elize Matsunaga, entre otros. Inspirada en los libros de true crime de Ulisses Campbell, está dirigida por Vera Egito y protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas y un gran elenco.

'Robin Hood' (MGM+, 2 de noviembre)

Nueva adaptación de este clásico de la literatura y el cine de aventuras. La historia arranca tras la invasión normanda de Inglaterra, donde Rob (Jack Patten), hijo de un guardabosques sajón, y Marian (Lauren McQueen), hija de un noble normando, unen fuerzas en nombre del amor, la justicia y la libertad. Mientras Rob lidera a los rebeldes en los bosques, Marian se infiltra en los círculos de poder para enfrentar la corrupción de la corona. Sean Bean da vida al temido sheriff de Nottingham y Connie Nielsen da vida a la reina Leonor de Aquitania.

'I Love LA' (HBO Max, 3 de noviembre)

Rachel Sennott es la creadora y protagonista de esta comedia de ocho episodios en la que un ambicioso grupo de amigos navega por la vida y el amor en Los Ángeles.

'Nice To Not To Meet You' (Prime Video, 3 de noviembre)

Wi Jeong-sin, una respetada periodista política, se ve obligada a cubrir el mundo del espectáculo. Allí conoce a Lim Hyeon-jun, un actor en decadencia al que da vida Lee Jung-jae ('El juego del calamar'). Entre el caos de los bastidores, los nuevos comienzos y las sorpresas, surge un romance improbable, divertido y lleno de química.

'Todas las de la ley' (Disney+, 4 de noviembre)

Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close protagonizan la última serie de Ryan Murphy acerca de un equipo de abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

'Simplemente Alicia' (Netflix, 5 de noviembre)

Esta serie de origen colombiano sigue los pasos de Alicia que, dividida entre dos amores, acaba casándose en secreto con un escritor famoso y un exsacerdote. ¿Cuánto tiempo podrá compaginar el amor, las mentiras y su doble vida?

'Heweliusz' (Netflix, 5 de noviembre)

Después del catastrófico naufragio de un ferry, el segundo oficial al mando busca respuestas y justicia para quienes perdieron la vida... y quienes quedaron atrás.

'The Manipulated' (Disney+, 5 de noviembre)

El apacible Tae Jung es encarcelado injustamente por un crimen atroz. Pronto descubre que un misterioso personaje llamado Yo Han orquestó su caída. Impulsado por la venganza, Tae Jung se dispone a hacer pagar a Yo Han.