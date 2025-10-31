Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liam Hemsworth, como Geralt de Rivia, en 'The Witcher'.

Las series que se estrenan esta semana

Liam Hemsworth protagoniza la cuarta temporada de 'The Witcher, que regresa a Netflix en una semana en la que se estrenan 'Dime tu nombre', 'Todas las de la ley' y 'Robin Hood'

I. C. Roncal

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Aluvión de estrenos en esta semana en la que despedimos octubre y damos la bienvenida a noviembre. Dos importantes regresos encabezan los lanzamientos. Por un ... lado, la vuelta de 'The Witcher', con nuevo protagonista para su cuarta temporada; por el otro, 'Respira' regresa con su segunda temporada. En cuanto a las series de nuevo cuño tenemos 'Cometierra', la española 'Dime tu nombre', 'Robin Hood' o 'Todas las de la ley'.

