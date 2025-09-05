Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Gutiérrez, en el set de rodaje de 'La agencia'.

Las series que se estrenan esta semana

'La agencia' es la única serie española en una semana en la que vuelven 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y 'Solo asesinatos en el edificio', y se lanzan 'Task', 'Los amos de la ciudad' y 'La novia'

J. C. Roncal

J. C. Roncal

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Acción, comedia, drama histórico, thriller, zombis y un par de series procedimentales sobre bomberos nutren los ricos estrenos de esta semana en las plataformas. 'La ... agencia', la adaptación española de la francesa 'Call my Agent!', es la única ficción española en una semana en la que destacan el regreso de títulos como 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC+) y 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+) y los estrenos de títulos como 'Task', 'Los amos de la ciudad' y 'La novia', en HBO Max, Movistar Plus+ y Prime Video, respectivamente.

