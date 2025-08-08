Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sydney Chandler, en un fotograma de 'Alien: planeta Tierra'. Patrick Brown / FX

Las series que se estrenan esta semana

'Alien: planeta Tierra' y 'Butterfly' son dos de las novedades más importantes en unos días que arrancan con la precuela 'Outlander: sangre de mi sangre'

I. C. R.

I. C. R.

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:25

Romance, viajes en el tiempo, acción, xenomorfos y salchichas picantonas trufan los estrenos de ficción seriada en una semana que arranca con la precuela de ' ... Outlander', que lleva como apellido 'Sangre por sangre', en Movistar Plus+, continúa con la primera serie de acción real ambientada en el universo 'Alien' (Disney+) y se entrega a la acción desenfrenada y explosiva de 'Butterfly' (Prime Video). La cuota de animación para adultos la cubre la segunda temporada de 'La fiesta de las salchichas: Frutopía', también en Prime Video.

