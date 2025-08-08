Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jason Momoa, en un fotograma de la ficción.

'El gran guerrero' reescribe la historia con fuerza

Se antoja una de las series del verano, bien ambientada y condimentada. Momoa lidera una propuesta, bella y brutal, plagada de escenas de lucha que buscan la justicia histórica

Borja Crespo

Borja Crespo

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:01

La mera presencia de Jason Momoa, encabezando el reparto, ya es un buen reclamo en cualquier producción con empaque aparente. La historia del cine siempre ... ha contado con intérpretes cuya presencia física se come la pantalla, sin la necesidad de contar con grandes virtudes actorales, como es el caso de rostros clásicos del séptimo arte como John Wayne o el mismísimo Clint Eastwood. El que fuera Khal Drogo en 'Juego de tronos', un rol que dejó huella, a pesar de durar poco en la archifamosa historia, está presente en multitud de propuestas comerciales, sobre todo cine de acción y aledaños ('Dune', 'Sweet Girl'), siempre destacando por su mirada irónica y su poderosa estampa (atención en 'Amor carnal'). A la espera de disfrutar con su encarnación de Lobo, el iconoclasta personaje de DC Comics -ojalá se cumplan los rumores-, el cuerpo tatuado y musculado de 'Aquaman', lidera con todas las consecuencias 'El gran guerrero', serie de Apple TV+ donde ejerce de protagonista, productor ejecutivo, coguionista y director en la sombra. Un proyecto con potencial, cuidado visualmente, que puede alardear de presupuesto e intenciones.

Espacios grises

