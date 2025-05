Crítica del episodio 2x06 de 'The last of us': maldito Joel, bendito Pedro Pascal

A falta de un capítulo para que concluya la segunda sesión de 'The last of us', podemos imaginar que su séptima entrega, el cierre de ... temporada que se emitirá en Max -o como se llame entonces la dichosa plataforma- la próxima semana, va a a ser una auténtica explosión de acción y emociones, tal y como está situada la audiencia tras un sexto episodio que probablemente es el más emotivo del lote. Titulado «El precio», bajo la dirección de Neil Druckmann, el penúltimo eslabón de la continuación de la serie basada en el popular videojuego es un festival de flashbacks, comenzando por una pieza situada a principios de los años ochenta. 1983 es la fecha del primer salto temporal hacia atrás para que el espectador complete el puzzle.

Enarbolando un indudable afán por aportar más información a la relación entre Joel y Ellie, sobre todo en su última etapa, antes de la cruel muerte del primero, el relato fragmentado nos permite conocer más al rol desempeñado por Pedro Pascal, a quien la serie rescata para que no se extinga del todo la llama. No parece que sea una despedida. Quizás no se atrevan a que el personaje desaparezca del todo y sigue balbuceando desde el más allá, regresando gracias a un recurso habitual en el medio audiovisual. El peligro de perder público está ahí, desde el momento en el cual el mimetismo con el material de partida te lleva a perder a un nombre esencial en el corazón de la propuesta.

Esta veonocemos al padre de Joel y de dónde viene el instinto protector del antihéroe. La violencia tiene cabida en la defensa de la familia. Flasback sobre flashback, todo cobra sentido, tal y como terminó el sexto episodio, con Ellie iluminada por una luz roja, como un demonio, ejecutando a la primera persona de la lista negra. Su personal venganza va a ser implacable. Cuando parecía que el personaje de chica rebelde se dulcificaba en compañía de Dina, todo estalla por los aires. Cabe destacar, de nuevo, la elección de Bella Ramsey para el casting. En su día, cuando la vimos por primera vez en el séptimo capítulo de la sexta temporada de 'Juego de tronos', maravilló al personal, encarnando a una pequeña líder con un carisma arrebatador. Ahora parece que su cometido en 'The last of us' es un infierno, porque no se valoran, en gran medida, sus evidentes dotes interpretativas. Su expresividad es incontestable, reforzada en el último episodio emitido, donde sus breves conversaciones con Pascal están repletas de emotividad y sensaciones encontradas. Afortunadamente, las críticas hacen ruido, pero no es el sentir general. Es, sin duda, una actriz muy especial, que está aportando mucho a la difícil adaptación del juego.

El drama de la adolescencia

El excesivo paternalismo de Joel sabemos de dónde viene, y hacia dónde iba. Los flashbacks van saltando de cumpleaños en cumpleaños. Ellie sopla las velas de las tartas y va creciendo, de niña a adolescente, con toda la problemática que la edad conlleva, máxime si vives en un mundo apocalíptico. Entendemos mejor las escenas con la guitarra en ciernes y la cabezonería de la protagonista a la hora de distanciarse de la figura paterna encarnada por Joel, incapaz de educar a su hijastra como le gustaría debido a la mochila emocional que le duele y le pesa sobre la espalda. Llegan los diecisiete años. Juventud, divino tesoro. Los posters de Nirvana en la habitación improvisada en el garaje para ganar su independencia explican matices del rol. Ella está empeñada en patrullar en busca de infectados, como los mayores. Con diecinueve años sale al exterior, montada a caballo, y se encuentra con una realidad agazapada más allá de la muralla que rodea el pueblo idílico de Jackson. A veces hay que tomar decisiones terribles en situaciones angustiosas donde los dilemas morales retumban.

«Cuando amas a alguien, puede ver su cara siempre», comenta Joel en un pasaje dramático que llama poderosamente la atención. Hay buenos diálogos en esta entrega. A veces, con pocas palabras se dice mucho. Un capítulo trágico, que carga las tintas en el drama con cierto lirismo. Ya sabemos lo que pasó. El sobreprotector padrastro volvió a mentir a su pequeña. Esta mirada es lo que hace diferente a esta serie respecto a otras con similar punto de partida. Sobre la realización, el trabajo de fotografía es excepcional. La cuidada iluminación nos hace pensar que estamos dentro del videojuego por momentos. Todo apunta a que el final de temporada va a acabar en alto.