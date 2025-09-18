Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diane Kruger, en el South International Series Festival de Cádiz. Efe

Diane Kruger

Actriz
«Creo que las mujeres son capaces de lo mejor y de lo peor entre ellas»

Presenta 'Pequeños desastres', una serie sobre la maternidad y la amistad femenina con toques de 'thriller'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:24

'Pequeños desastres', que llega a HBO Max el 23 de octubre, comienza con una gran incógnita. Jess, una madre modélica que a menudo apuesta ... por los remedios naturales a la que da vida Diane Kruger, lleva a su bebé a urgencias. Al parecer, la pequeña se ha caído. Será Liz (Jo Joyner), una vieja amiga a la que conoció junto Mel (Emily Taaffe) y Charlotte (Shelley Conn) en la clase de preparación al parto, la médico que se ocupará del caso de la pequeña. Al encontrar una fractura craneal difícil de explicar, Liz llamará a los servicios sociales, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que sacudirán a sus familias y el grupo de amigas. Diane Kruger (Algermissen, Alemania, 49 años) pasó por el South International Series Festival de Cádiz para presentar esta ficción que adapta la novela de Sarah Vaughan, la autora de 'Anatomía de un escándalo' y que explora la amistad femenina y la maternidad, de la que habló largo y tendido en una entrevista concedida a varios periodistas.

Espacios grises

