Es una de las protagonistas más queridas de la comedia más longeva de la tele. La actriz Nathalie Seseña (Madrid, 58 años) interpreta a Berta ... Escobar en 'La que se avecina', la serie que emite los martes Telecinco (23.00 horas), cuya nueva temporada está disponible en Prime Video.

–Tiene 18 años interpretando a Berta Escobar. ¿A los personajes también se les coge cariño como hace el público?

–Claro que le coges cariño después de tantos años. Y cuando echo la vista atrás, pienso que estoy teniendo la suerte de hacer algo muy poco frecuente en mi profesión: poder desarrollar un personaje durante 18 años, seguir aportándole y que el personaje también me aporte a mí.

–Berta ha cambiado mucho en la serie.

–El personaje ha tenido muchos giros. Creo que es un personaje muy rico por cómo lo escriben y muy divertido de interpretar, porque tiene muchas contradicciones. Empezó siendo de una manera y ahora se ha ido al extremo opuesto, pero no es lineal. Gracias a la maestría de los guionistas ha dado giros muy divertidos: pasó de ser una mujer bajo el ala de su marido a tener mucho poder y ser la dueña del negocio. Para mí todo ese cambio es muy divertido y te mantiene con ganas de seguir haciéndolo.

–¿Cómo le llegó este papel?

–Me presenté a un casting. Había otras actrices y, la verdad, no salí muy contenta; pensé que no me habían seleccionado porque no me había salido bien. Pero luego me llamaron y todo fue inmediato: me lo dijeron un viernes y empecé a trabajar el martes siguiente. Desde el principio fue muy divertido. Era un reto porque me gustaba mucho el trabajo de Laura y Alberto Caballero, y quería estar a la altura de ese tipo de comedia. Y me lo pusieron muy fácil. Laura, los compañeros… hubo mucha sintonía.

–Laura Caballero contó que los Recio estaban inspirados en unos vecinos suyos. ¿Conoce usted también a unos personajes parecidos?

–Sí, es verdad que Laura nos contó que estaban inspirados en sus vecinos, con todo eso de los golpes con el palo en el techo y el histerismo. Y claro, yo también he conocido y conozco gente así. En cualquier comunidad hay todo tipo de personas y dan mucho juego. Desde que empecé la serie, cualquier historia sobre un vecino te da mucha información.

–Los primeros años de la serie era comparada con 'Aquí no hay quien viva'. ¿Cómo lo vivía?

–Yo creo que 'La que se avecina' lo tuvo bastante difícil al principio por esas comparaciones. Parecía que el público no estaba contento con el giro: muchos actores repetían, pero con personajes distintos. Aun así, me parece increíble cómo Laura y Alberto Caballero pudieron dar ese giro de 'Aquí no hay quien viva' a 'La que se avecina'. Al principio costó, pero el público fue entrando porque realmente es otra serie, aunque siga siendo la historia de una comunidad. Y mira si lo aceptó, que llevamos tantos años y con tanto éxito.

–Habéis hecho el capítulo especial 200. ¿Cómo fue grabarlo en Almería?

–Lo hicimos en Tabernas, un sitio emblemático donde se rodaron muchas películas del oeste. El desierto es espectacular, muy bello e inspirador. Lo viví como un regalo: un capítulo 200 en ese lugar. Otro giro más de los guionistas, y salen victoriosos. Estábamos siendo los personajes pero en otra época, en otro contexto. Fue muy creativo y muy divertido, aunque duro por el polvo, las horas y que todo era nuevo. Pero ha merecido la pena, y la prueba es que el público lo fue a ver al cine.

–Lleváis ya tres temporadas en el nuevo edificio. ¿Se ha acostumbrado o echa de menos el plató mítico?

–Las nuevas localizaciones están fenomenales, incluso tenemos una calle, y el plató está más cerca, así que tardamos menos en llegar. En la casa de los Recio se han mantenido todos los muebles, así que sigue siendo nuestro espacio. Al principio fue raro, pero enseguida te acostumbrabas. Además, como forma parte de la trama, también te da cosas nuevas para jugar.

–¿Le han reconocido fuera de España por 'La que se avecina'?

–Sí, me ha pasado mucho. Me gusta viajar y me han saludado por la serie en Argentina, Egipto, Namibia… En muchos países. Casi siempre que encontraba algún español. Y claro, estando tan lejos me hacía gracia. Pensaba: No me puedo esconder.

–¿Alguna vez ha imaginado cómo podría ser el final de la serie?

–No tengo ni idea. Mi trabajo es actuar. Solo pienso que me gustaría que fuera un broche de oro, algo bonito para personajes que han sido tan emblemáticos y para el cariño que les tenemos nosotros y el público. Y ojalá falte mucho para ese momento. Eso me gustaría: que aún quede mucho por delante.