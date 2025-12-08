Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nathalie Seseña en la nueva temporada de 'La que se avecina'. R. C.

Nathalie Seseña

Actriz
«Yo también he conocido a gente como los Recio»

Interpreta a Berta Escobar en 'La que se avecina', la longeva y exitosa comedia de Telecinco que acaba de estrenar su nueva temporada

J. Moreno

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

Es una de las protagonistas más queridas de la comedia más longeva de la tele. La actriz Nathalie Seseña (Madrid, 58 años) interpreta a Berta ... Escobar en 'La que se avecina', la serie que emite los martes Telecinco (23.00 horas), cuya nueva temporada está disponible en Prime Video.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Yo también he conocido a gente como los Recio»

«Yo también he conocido a gente como los Recio»