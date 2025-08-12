Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'The Sandman'

Crítica de televisión ·

El reparto funciona y el retrato ambiguo del personaje principal, a ratos egoísta e insoportable, resulta original

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 12 de agosto 2025, 00:38

No ha tenido mucha suerte la serie 'The Sandman', a pesar de contar con buenos mimbres. Ya terminada para siempre, con una segunda temporada estrenada ... recientemente en dos partes, el pasotismo de Netflix a la hora de promocionarla, tras la cancelación de Neil Gaiman por sus tropelías sexistas, le ha pasado factura. Polémicas aparte sobre la denuncia a su creador por comportamientos machistas inadecuados, la traslación a imágenes del famoso cómic es digna de elogio.

Espacios grises

