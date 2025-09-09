Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de la serie 'Rehén'. Netflix

'Rehén'

Crítica de televisión ·

Irrumpió en el menú de Netflix con una temática que es imposible no relacionar con los últimos acontecimientos en el terreno de la política

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:23

Sigue en los primeros puestos en Netflix, en la lista de lo más visto del momento, tras su estreno en época estival. 'Rehén' irrumpió en ... el menú de la popular plataforma, a mediados de agosto, con una temática que es imposible no relacionar con los últimos acontecimientos en el terreno de la política. La realidad acaba superando a la ficción, pero la ficción se anticipa a la realidad. La Primera Ministra de Reino Unido pasa un mal momento en las encuestas por un claro problema con la sanidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  9. 9

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Rehén'

&#039;Rehén&#039;