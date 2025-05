Hace poco más de una semana nuestros televisores se apagaron por causas ajenas a nuestra voluntad. Internet y los celulares dejaron de existir por unas ... horas, como si estuviésemos inmersos en una entrega de 'Black Mirror'. Inevitable, dada la situación inusual, pensar en algún ejemplo que haya tratado un tema tan apocalíptico en la ficción. Por ejemplo, 'El colapso', una excelente producción francesa que cuenta con un remake de origen mexicano. La serie consta de seis capítulos autoconclusivos, rodados en plano secuencia.

Hay plataformas en 'streaming' que están al quite y saben aprovechar el don de la oportunidad. Filmin es un claro ejemplo y enseguida recuperó los derechos de un título que no estaba disponible bajo demanda el lunes 28 de abril. Tardó dos días en anunciar la vuelta de la antología a su catálogo. Para entonces, 'Apagón' ya estaba número uno en el 'ranking' de visionados de Movistar Plus+. Basada en el podcast homónimo, creado por José A. Pérez Ledo, la propuesta se estrenó en 2022. Quién iba a imaginar que en 2025 sus cinco episodios, dirigidos por cineastas nacionales de peso, serían tendencia.

Netflix lanzó en febrero de este año 'Día cero', una serie protagonizada por Robert de Niro que empieza con un gran apagón en EE UU que provoca miles de muertos. Un sorprendente ataque, aparentemente terrorista, deja al país sin energía durante un solo minuto, un lapsus temporal más que suficiente para que 3.000 personas pierdan la vida debido al colapso. Curiosamente, el fin de semana antes del apagón nacional la misma plataforma estrenó proféticamente 'El eternauta', con Ricardo Darín a la cabeza del reparto. Adaptación de un cómic esencial, también empieza con el mundo apagado. La ficción, visionaria a su pesar, no para de dar señales.