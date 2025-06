Tragedia en el fondo del mar

Seguramente todos ustedes recuerdan la tragedia del Titán, aquel batiscafo experimental con cinco multimillonarios que habían pagado un pastón por visitar los restos del 'Titanic' ... en el fondo del Atlántico Norte, que cuando se acercaba al buque hundido implosionó el 18 de junio de 2023, y del que nunca más se supo. Ahora Netflix ha estrenado el documental 'Titán: La tragedia de OceanGate', que narra como la ambición a veces acaba en tragedia. La película se mueve a varias bandas: ¿quienes eran los multimillonarios que se embarcaron en el Titán llamados 'especialistas de misión? ¿como se desarrolló y se construyó el 'Titan', gemelo de dos batiscafos anteriores, con el único fin del llevar turistas a visitar el 'Titanic' en el fondo del mar, para hacer negocio y ganar dinero, o quién o quienes estaban detrás de OceanGate, la empresa que fabricó el minisubmarino e intentó hacer viajes turísticos a los restos del Titanic.

El documental recoge además muchas imágenes de la creación del Titán e incluso una frase de Stockton Rush, CEO de OceanGate destinada a los que se embarcaban con él segundos antes de encerrarse en lo que sería su último viaje: 'Realmente no ocurre nada que requiera una respuesta inmediata. Bien, si escuchas una alarma, no te preocupes. Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada'. El documental también revela como Rush procedió con la expedición a pesar del hecho de que nunca recibió la clasificación técnica de un organismo independiente para seguir adelante. El filme, muy centrado en los aspectos técnicos nunca suficientemente probados, culpa a Rush, uno de los fallecidos en el 'Titán' del desastre de la expedición, movida únicamente por intereses económicos. Según se dice, Rush quería fama y aumentar su ya de por sí enorme ego.