Muerte entre las flores

No, esta columna no va de los hermanos Coen sino de la serie española 'El jardinero', que se ha colocado como la no inglesa más ... vista de Netflix. Pero permítanme antes una disgresión: En los primeros minutos del primer episodio suena muy brevemente una canción que me remitió a los primeros 60 y que tiene mucho que ver con la trama de la serie. 'Paseando de la mano entre los tulipanes conmigo', que cantaba con un ukelele Tiny Tim, artista con voz de vicetriple que daría para una serie. La canción era muy divertida,aquí sonaba por la radio e, incluso, en los programas que hacía José María Íñigo desde Londres. Con los años ha caído en un injusto olvido; alguna vez ha sido incluida en mediocres películas de terror, y poco más. Estoy seguro que si hoy el movimiento LGTBIQ+ la escuchase, la adoptaría como himno.

Que haya sonado algunas estrofas del tema de Tiny Tim me ha predispuesto totalmente a favor de 'El jardinero', que entre tantas flores es un gran thriller romántico, sobre un asesino a sueldo adolescente, ese jardinero cuya madre, tiene un vivero de flores en Galicia en cuyo suelo entierra los cadáveres de los crímenes que comete el chaval por encargo de ella, un lucrativo negocio para la mujer. La serie está llena de sorpresas y giros de guion. Toca temas importantes, como la jardinería, el primer amor, las relaciones materno filiales, los crímenes o las investigaciones policiales, una historia a tres bandas que engancha desde el minuto uno. Es decir, une muerte y flores o lo que es lo mismo, un cruce de crímenes y amor, ya que el protagonista se enamora de la que debería ser su víctima, una adolescente que da clases en un parvulario. Merece mucho la pena.

