Conchita Montenegro fue la primera española que conquistó Hollywood en los años 30. Contratada por la Metro, rodaba versiones en español de las películas más ... exitosas del momento destinadas a las salas de España y Latinoamérica. Hasta que se perfeccionó el doblaje, los estudios no cerraban por la noche. Otros técnicos y actores utilizaban los mismos decorados, cámaras y vestuario para filmar la historia en diferentes lenguas. Como para los americanos todo era castellano, en la misma película convivían acentos mexicanos, cubanos y españoles de España.

Moraleja. Netflix no ha inventado nada con 'Desaparecido/Desagertuta', la serie que exhibe en castellano ('castilian version') y que también se puede ver en euskera en Primeran, la plataforma de Euskal Telebista. No se ha doblado, sino que los mismos actores bilingües han repetido las escenas para ambas versiones. Quizá por la novedad, 'Desaparecido' permanece entre lo más visto de Netflix. Un chaval se desvanece en el monte tras una noche de juerga y sus amigos irán desvelando que no era un santo. Nada que no hayamos visto en un sinfín de thrillers de todas las nacionalidades. Hoy se cuelga el quinto de los ocho episodios que componen la serie, ambientada en bonitos paisajes rurales del País Vasco.

El lema 'piensa global y actúa local' también funciona en el audiovisual, donde las historias localistas, si son buenas, triunfan en todas partes. No es el caso de 'Desaparecido', donde se nota demasiado la uniformización del algoritmo de Netflix, sin que se saque provecho de peculiaridades tan vascas como la cuadrilla o la pasión casi religiosa por el monte. Y si una serie es buena, como la catalana 'Nit i dia', el espectador siempre preferirá verla en su idioma original.