Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La torre de agua de WB se ve en Warner Bros. AFP

Lo de Netflix y HBO

Todavía es pronto para traducir de manera pormenorizada el acuerdo y saber cómo afectará a los usuarios

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

Todavía es pronto para traducir de manera pormenorizada el acuerdo entre Netflix y HBO y saber cómo afectará a los usuarios y a las propias ... plataformas este movimiento multimillonario y fundamental en el futuro del 'streaming'. El gigante rojo suma a su catálogo 12.000 películas y casi 2.500 series. Y no títulos menores, sino grandes producciones como 'Juego de tronos' o 'The Last of Us' y obras mayores como 'Los Soprano' o 'The Wire'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo de Netflix y HBO

Lo de Netflix y HBO