Sergi López da vida a Miquel en 'La terra negra'. Mariscal

Sergi López

Actor
«'Woke' es un concepto fascista y debemos estar orgullosos de serlo»

Protagoniza junto a Laia Marull 'La terra negra', la última película de Alberto Morais, un drama místico que plasma el machismo imperante en la sociedad

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02

Dice Sergi López (Villanueva y Geltrú, 59 años) que el paisaje de 'La terra negra', la cinta que llega este viernes a las salas, sirve « ... para retratar una sociedad machista y testosterónica». Lo cierto es que 'La terra negra' pesa como una losa durante buena parte de su metraje. Dirigida por Alberto Morais, la película narra la historia de María (Laia Marull), que regresa a su pueblo natal para trabajar con su hermano en el molino familiar. Aislada del mundo y marcada por su pasado, los vecinos parecen disfrutar con el regreso de alguien que no ha podido cumplir sus sueños. Será entonces cuando entre en escena Miquel, al que encarna Sergi Lópéz, un hombre tan reservado como ella que se gana el jornal echando una mano a los dos hermanos. En ese entorno sombrío y plomizo surgirá una inesperada conexión y un sutil viaje de redescubrimiento personal.

