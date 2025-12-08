'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro

'Sirat' suma y sigue. La película de Óliver Laxe continúa dando pasos en firme hacia la gran noche de los Oscar. La cinta ha ... recibido dos nominaciones a los Globos de Oro, a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor banda sonora. Con esta candidatura, Laxe se convierte en el sexto director español en ser nominado -los anteriores fueron Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar-. De hacerse con el galardón el 5 de enero, la cinta se convertiría en la cuarta película española en alcanzar la preciada estatuilla, después de 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella' y 'Mar adentro', y dejaría el camino allanado hacia la noche de los Oscar.

La película de Laxe, que se hizo con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y ya está disponible en plataformas como Movistar Plus+, fue una de las grandes sorpresas de la temporada cuando se estrenó en febrero en España. Sensorial, hipnótica y brutal, la historia sigue los pasos de Luis, al que da vida Sergi López, y de su hijo pequeño a su llegada a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Busca a su hija, que desapareció hace unos meses en una de esas fiestas, pero al no encontrarla decide seguir a un grupo de raveros hasta otra celebración que tendrá lugar en el desierto. Con una fotografía y un sonido descomunales, la cinta se queda inevitablemente anclada en la memoria y así lo ha debido ver Neon, prestigiosa distribuidora de cine independiente responsable de otras ganadoras del Oscar como 'Parásitos', que estrenó la cinta en EE UU en noviembre en un pequeño número de salas y la situó como la segunda película con mejor promedio de recaudación por cine en la cartelera. De momento, 'Sirat' ha superado los 8 millones de euros de recaudación en todo el mundo, de los cuales más de 4,8 millones de euros se han recaudado en Francia y más de 2,8 en España.

La nominación a los dos Globos de Oro es otro reconocimiento que se suma a otros dos recibidos la semana pasada, cuando la prestigiosa publicación 'The New Yorker' la seleccionó como la mejor película de 2025 y la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles reconoció su música, obra del compositor y productor francés David Letellier, conocido como Kangding Ray, como la mejor banda sonora de este año. Además, los Independent Spirit Awards nominaron la cinta a mejor película internacional.

Pero la carrera hacia el Oscar a la mejor película internacional es una carrera de fondo. 'Sirat' debe aún pasar dos cortes. El primero llegará el 16 de diciembre, cuando se anuncie la llamada 'shortlist', con diez películas, el segundo, el 22 de enero, cuando se decidan las cinco finalistas. La ceremonia de entrega de la 98ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026.

Llena de imágenes poderosas, que recuerdan a películas como 'Carga maldita' o 'Mad Max', contaba Laxe en una entrevista concedida a este periódico que esta atípica película de aventuras surgió porque «en una sociedad tan tanatofóbica, que ha extirpado la muerte», el necesitaba «experimentarla, meditarla o vivirla». «Esta película es una trampa para que, en este momento de tanta distracción y de tanta narcosis en el que estamos, miremos un poco adentro, que es la única manera de ser libres y de tener menos angustia», aseguraba.