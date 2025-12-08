Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro

La cinta española, de Oliver Laxe, acaba de ser nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:45

'Sirat' suma y sigue. La película de Óliver Laxe continúa dando pasos en firme hacia la gran noche de los Oscar. La cinta ha ... recibido dos nominaciones a los Globos de Oro, a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor banda sonora. Con esta candidatura, Laxe se convierte en el sexto director español en ser nominado -los anteriores fueron Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar-. De hacerse con el galardón el 5 de enero, la cinta se convertiría en la cuarta película española en alcanzar la preciada estatuilla, después de 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella' y 'Mar adentro', y dejaría el camino allanado hacia la noche de los Oscar.

