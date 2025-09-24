Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano

Claudia Cardinale, musa del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en Nemours, cerca de París, donde vivía. Según confirmó su agente a ... la AFP, la que fuera estrella de la gran pantalla entre los años 60 y 70 dio su último aliento «en presencia de sus hijos». «Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista», enfatizaba con emoción su representante.

Nacida en 1938 como Claude Joséphine Rose Cardinale en Túnez, cuando el país era un protectorado francés, sus padres eran italianos. Nunca quiso ser actriz, pero con 17 años gana un concurso de belleza, en cuyo premio va incluido un viaje al festival de cine de Venecia, lo que le abre las puertas de la gran pantalla. Alli conoció al productor Franco Cristaldi -con quien luego se casaría-, que decidió lanzarla como un nuevo mito erótico, haciéndole interpretar 20 películas en solo cuatro años hasta convertirla en la 'Claudia nazonale', o simplemente C.

Cardinale, que a lo largo de su carrera terminaría apareciendo en 140 filmes, fue en la década de los 60 una de las grandes y más populares actrices italianas. 'Austerlitz' (1960), de Abel Gance; 'Rocco y sus hermanos' (1960), de Luchino Visconti; 'Cartouche', (1961) de Philippe de Broca; 'Fellini 8 ½' (1962) de Federico Fellini; o 'El Gatopardo' (1962), de Luchino Visconti, son algunos de sus títulos más destacados.

Pareja de estrellas de Hollywood

Tanto en 'Rocco y sus hermanos' y 'El Gatopardo' tuvo por pareja a Alain Delon. Las dos películas supusieron su lanzamiento internacional, lo que le permite rodar bajo las órdenes de grandes directores de Hollywood como Blake Edwards en 'La pantera rosa' con David Niven, Peter Sellers y Robert Wagner (1964), Henry Hathaway en 'El fabuloso mundo del circo' (1964) con John Wayne, o Richard Brooks en 'Los profesionales' con Burt Lancaster y Lee Marvin. También actuó en la comedia 'No hagan olas' (1967), con Tony Curtis.

Recordada es también su intervención en 'Hasta que llegó su hora' (1968), western de Sergio Leone escrito por unos jóvenes Dario Argento y Bernardo Bertolucci y donde la actriz italiana compartía cartel con Henry Fonda y Charles Bronson. Se rodó en España, donde también hizo 'Las petroleras'. En los años 80 recibió el premio de la crítica italiana a la mejor actriz reparto por su aparición en 'La piel' (1981).