Muere Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de 'Mortal Kombat', 'Pearl Harbor' o 'Memorias de una geisha', a los 75 años

El aclamado actor japonés ha fallecido debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de títulos como 'Mortal Kombat', 'Pearl Harbor', 'Memorias de una geisha' o 'El hombre en el castillo', ha fallecido este jueves ... en Santa Barbara, a los 75 años de edad, debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

