De izquierda a derecha, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Jackie Chan y Sadie Stanley. Sony

'Karate Kid: Legends' y su explotación de la nostalgia

A pesar de la falta de inspiración de este título añadido a la saga inaugurada en lo años ochenta, el predecible resultado funciona gracias a su extrema sencillez y a los numerosos giros a anteriores producciones

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:59

Da qué pensar el exceso de nostalgia que nos embriaga a la hora de consumir obras de evasión. La melancolía nos atrapa antes de tiempo ... gracias a a maquinaria de una cultura popular cada vez más anclada en el pasado. La furia por los años 80 no cesa. Hay quien siente nostalgia por tiempos que ni siquiera ha vivido. Ahí está el fenómeno 'Stranger Things', sin que avistemos declive alguno por el momento en esta tendencia, más bien todo lo contrario: la gallina de los huevos de oro promete seguir cacareando sin descanso mientras la morriña gane adeptos. Aunque rememorar, con exactitud, las sensaciones que tuvimos en la infancia es imposible, tal y como demuestra cada nuevo lanzamiento ligado a la franquicia 'Star Wars', exprimir los recuerdos de cualquier época pasada, no necesariamente mejor, da lugar a estrenos comerciales como el que nos ocupa, 'Karate Kid: Legends', o cómo intentar llevar al cine a las nuevas generaciones, arrastradas a las salas por sus ancestros, poseídos por una añoranza preocupante. Esta nueva entrega de la saga, iniciada hace más de cuatro décadas con el mítico señor Miyagi y Daniel San, lo tenía todo para arrasar en taquilla, menos un guion innovador.

