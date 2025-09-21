José Ramón Soroiz: «Soy muy inseguro, siempre pendiente del qué dirán»

José Ramón Soroiz (Legorreta, 1951) sufrió en el rodaje de 'Maspalomas' y sufre en el hotel María Cristina, donde concede a regañadientes unas pocas entrevistas. ... Después se lanza a hablar desdiciendo su fama de tímido y huraño. Pocos actores tendrían la sinceridad de reconocer que no acuden a castings porque lo pasan mal. Pocos resultan tan conocidos y queridos para el público en euskera como Soroiz, pionero de las series en ETB con títulos como 'Bi eta bat', 'Jaun ta jabe' y 'Ertzainak'.

Hasta ahora, el papel de su vida era el inolvidable Txato de 'Patria', una serie que le tocaba muy de cerca porque Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en 2000, fue cuñado suyo y amigo del alma. Sin embargo, su Vicente de 'Maspalomas' logrará sin duda que Soroiz acabe en los Goya. Tardó dos meses en decidirse. «Soy disléxico y me cuesta memorizar. En casa me decían, estás jubilado, qué necesidad tienes», justifica.

Las secuencias de sexo homosexual del inicio se rodaron con la ayuda de unas coordinadoras de intimidad. «Me ayudaron mucho, hacerlas fue como una coreografía», agradece. Ahora, Soroiz se siente «orgulloso» de 'Maspalomas', su primer protagonista en cine desde 'Maité' (1994), cuyo rodaje recuerda como «los dos meses más duros y maravillosos que he vivido en cincuenta años de profesión».

–Para el espectador vasco, que le ha visto de lehendakari y ertzaina, va a ser un shock descubrirle en 'Maspalomas'.

–Sí. Yo he sido Joxe Lontxo siempre... La gente mayor se va a quedar... Me quedé como ese chico bueno que toda madre y padre querían tener. Conservan esa imagen y esto va a ser fuerte. A la familia ya les he avisado: no os salgáis en los primeros quince minutos, son duros pero aguantad hasta el final.

–Ha sido la primera vez que ha trabajado con una coordinadora de intimidad.

–Sí. Dos chicas fenomenales que te diseñan una coreografía, porque cuando hay una escena de cama no sabes qué hacer, es violento.

Ampliar José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'.

–Habrá tenido alguna escena de amor con una actriz a lo largo de su carrera.

–Bueno, un morreo, pero una escena de cama y que se vea no; aquí en comedia, ya sabes, sueltas un irrintzi y ya está. Una coreografía te ayuda, aunque improvises está todo estudiado. Vas tranquilo y después de rodar acabas riéndote con el actor. Estaba tan lanzado que me animaba yo mismo, así he trabajado las escenas duras.

–¿Tiene amigos gays de su edad?

–Sí, en este gremio... En la misma película trabajaban. Yo puedo entender el mecanismo por el que alguien vuelve al armario a mi edad cuando ingresa en una residencia. Yo soy un poco así... Soy muy inseguro, siempre pendiente del qué dirán. Entiendo a Vicente, que viene de un mundo donde todos son homosexuales, pero cuando vuelve a la época en la que estuvo casado y abandonó a su mujer y a su hijadice tierra trágame. Y la enfermedad, que no ayuda nada. ¿Qué hago en una residencia?

–¿Cómo va a afrontar que le nominen al Goya, como ya se asegura en San Sebastián?

–Bufff. Mal. Pasé un año mal con el guion, pensando en las escenas. Y ahora estoy con esto, no disfruto. En ETB hacen apuestas: te pago una cena si consigues traer a José Ramón. No voy a ningún sitio, ni entrevistas ni nada. A mí me gusta trabajar, pero después que me dejen tranquilo. Me encanta que guste la película, pero no me hables de Goyas. Haría el discurso más corto en la historia de los los premios: 'Eskerrik asko'.