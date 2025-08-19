Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernesto Sevilla en un bar de Madrid junto a su galgo italiano, Elvis, que le acompaña desde 2019. Ignacio Gil

Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»

El chanante es padre en comedias familiares como 'Sin cobertura': «Mi cuerpo ya no me permite ser juerguista en la vida real»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 19 de agosto 2025, 20:14

Quién le iba a decir al chanante Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) que le iban a reclamar para hacer de padre en comedias familiares como 'Sin ... cobertura', en la que viaja a la Edad Media junto a su mujer y sus hijos como castigo a su dependencia del móvil. El filme, rodado en escenarios vizcaínos, llega a los cines este 22 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  4. 4 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  5. 5 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  8. 8 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  9. 9 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  10. 10 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»

Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»