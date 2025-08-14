'Dangerous Animals': Un 'Tiburón' australiano que se queda a medio gas

Este verano la pelea de cifras entre dos esperados blockbusters, 'Superman' y 'Los 4 Fantásticos', no ha sido el único duelo en la taquilla. De ... entrada, el gato al agua en el terreno de los grandes estrenos se lo ha llevado 'Jurassic World: El renacer', y, a nivel de rentabilidad real, enfrentando el coste con los ingresos -dato importante-, hay un lanzamiento de terror que está siendo la sorpresa de la temporada, 'Weapons', con una semana de vida en cartelera, aferrándose al primer puesto, por encima de su competencia inmediata, 'Devuélvemela', que ha perdido la batalla en un género que este fin de semana recibe otro título sangriento en la ecuación: 'Dangerous Animals'.

Esta producción australiana, que no disimula su espíritu de serie B, no está a la altura de sus rivales, pero quizás el éxito ajeno le ayude a generar dividendos en las salas, aprovechando una indudable tendencia en auge en época estival: ver pelis de miedo en el patio de butacas, con el fresquito del aire acondicionado. Además, esta propuesta firmada por Sean Byrne, responsable de la curiosa 'The Loved Ones', luce una temática muy veraniega, harto explotada, que no deja de ofrecer tensión y entretenimiento: ¡tiburones!

Tráiler de 'Dangerous Animals'.

'Dangerous Animals' está concebida, aparentemente, para televisión. No en vano lleva el sello de Shudder, el canal de streaming especializado, pero alguien con olfato ha decidido distribuirla en el circuito presencial en un buen momento, con el 50 aniversario de la mítica 'Tiburón' sonando en los medios. Estamos ante otra película de terror que cruza ideas ya vistas, sin sustos llamativos, luego no será del agrado de los puristas del género que llevan semanas debatiendo en Internet qué es terror y qué no -la policía del horror-, pero puede funcionar como liviano estreno de verano. Los fans del cine de miedo son los más fundamentalistas, pero aquí hay guiños a títulos de culto como 'Trampa mortal' o 'El fotógrafo del pánico', por no habar de mil y un ejemplos de pelis de explotación con escualos.

Hassie Harrison ('Southbound') encarna a una surfista autosuficiente que vive sobre ruedas, recorriendo el mapa para coger olas con su furgoneta. En su periplo existencial, no necesita a nadie más. O eso cree. En su camino se cruza un tipo extremadamente simpático, Josh Heuston ('Dune: La profecía), con el que entabla una aparente relación afectiva, truncada por un inesperado secuestro. Entra en juego el brutote rol interpretado por Jai Courtney ('Escuadrón suicida'), un coleccionista de imágenes siniestras provocadas por la mordedura de tiburones hambrientos. La roja sangre tiñe el mar azul sin remedio.

Ampliar Una escena del filme.

El psicópata al que aporta carisma Courtney, aficionado a grabar el último suspiro de sus víctimas cuando son devoradas por las bestias marinas desde la cubierta de su barco, es lo mejor de 'Dangerous Animals', un pasatiempo que se queda a medio gas al no exprimir del todo algunas ideas perversas que se dejan entrever. La película no se atreve a ir más allá, aunque ofrece algunos instantes deliciosamente macabros que harán las delicias de los aficionados al lado más oscuro del celuloide.

Hay momentos gore reseñables, destellos de humor macabro, histrionismo del bueno y demás ingredientes sanguinolentos indispensables para una correcta digestión festiva, sin llegar a romper moldes. El filme no oculta su falta de pretensiones y algunas escenas submarinas dan el pego. La fusión entre el cine de monstruos en alta mar y los thrillers salvajes con asesino en serie acumula topicazos por el bien del espectador medio, cuyo objetivo al comprar una entrada en este caso es, evidentemente, pasar un buen mal rato.