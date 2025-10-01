Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven observa la marioneta del androide BB-8 utilizada en 'Star Wars: El despertar de la fuerza'.

Ver 13 fotos
Una joven observa la marioneta del androide BB-8 utilizada en 'Star Wars: El despertar de la fuerza'. Esther Vázquez

Un centenario de magia y fantasía

Exposición ·

Disney celebra su aniversario con 'The Exhibition-100 años de magia', una muestra con más de 250 piezas que recorre la historia de la compañía

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:44

Del ratón Mickey a los superhéroes de Marvel, la historia de The Walt Disney Company a veces parece inabarcable. Poco podía imaginar el joven Walter ... Elias Disney, cuando fundó el Disney Brothers Cartoon Studio, hace 102 años junto a su hermano Roy, que aquella productora que irrumpía en la industria con varios cortometrajes, acabaría sentando las bases del cine de animación, con personajes y películas míticos, y redefiniendo sus claves a base de innovaciones que cambiarían las reglas del juego para siempre; por no hablar de sus vibrantes parques de atracciones o de la adquisición de universos tan potentes como los de Star Wars o Pixar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un centenario de magia y fantasía