Se busca la guitarra de 'Regreso al futuro'

Se busca una Gibson ES-345 Cherry Red, pero no una cualquiera, sino la que Michael J. Fox tocó en 'Regreso al futuro', la cinta que el próximo 3 de julio cumplirá la friolera de 40 años. Al parecer, el instrumento desapareció durante la producción de la secuela, que se estrenó cuatro años después, y ahora el fabricante de instrumentos ha puesto en marcha una campaña entre fans y músicos para encontrarla, con un número de teléfono (1-855-345-1955) y una página web de contacto (www.LostToTheFuture.com) a los que acudir, en caso de atesorar alguna pista.

El instrumento protagoniza una de las secuencias más emblemáticas de la película. La banda que iba a tocar en el baile del instituto se quedaba sin guitarrista y Marty McFly se ofrecía a acompañar a la orquesta. Tenía sus motivos: si la celebración no se llevaba a cabo, sus padres no acabarían juntos y el personaje desaparecería de la faz de la tierra. Así que Marty se colgaba del hombro la Gibson e interpretaba 'Earth Angel', un tema de la banda de ficción Marvin Berry & The Starlighters, mientras George y Lorraine sellaban su amor con un primer beso que garantizaba el final feliz.

Pero lo mejor venía después, cuando Marvin le pedía a Marty que tocara algo más cañero. «Esto es un tema antiguo... de donde yo vengo», anunciaba al público, antes de dar unas breves indicaciones al resto de la orquesta y comenzar a interpretar el 'Johnny B. Goode' de Chuck Berry. Robert Zemeckis, director de 'Regreso al futuro' (1985), se permitía incluso jugar con la cámara y cerrar el plano para que el espectador pensara que aquellos dedos que estaban ejecutando el poderoso riff con el que se abre la canción no eran los de Michael J. Fox, pero sí.

Ecos de Jimi Hendrix

«La guitarra siempre ha sido una parte importante de mi vida», ha asegurado en alguna ocasión el actor, que fue el responsable intelectual de buena parte de la secuencia. Fox se sentó a hablar con el director de fotografía y el coreógrafo y les dijo que quería emular los gestos de algunos de sus guitarristas favoritos. En su divertida interpretación se pueden ver los ecos de Jimi Hendrix cuando toca con el instrumento detrás de la cabeza o el molinete característico de Pete Townshend, de The Who.

El solo, claro, se le iba de las manos y Marty acababa arrodillado en el escenario, ante la atónita mirada de los estudiantes. «Supongo que no estáis preparados para esto. A vuestros hijos les encantará», acertaba a decir antes de abandonar la escena. La fantástica secuencia influyó, además, en artistas como John Mayer o Chris Martin, el líder de Coldplay, banda con la que recientemente Fox ha interpretado la canción en uno de sus multitudinarios conciertos.

Gibson aprovechará también el 40 aniversario para producir un documental en torno a la mítica guitarra, donde además de seguir la pista del instrumento, entrevistará al elenco de la cinta, al músico Huey Lewis y al coguionista Bob Gael.