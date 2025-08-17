Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una bomba de oxígeno para Marvel

'Los ojos de Wakanda'. La serie de animación de Disney, muy recomendable, supone un soplo de aire fresco en el catálogo de un sello cuya creatividad está en entredicho

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

En medio de las múltiples polémicas que asolan el mundo Marvel, aunque no todos los ojos quieran ver, irrumpe en el menú de Disney + ... una serie que subraya las problemáticas que son pasto de discusiones en redes sociales a propósito de la deriva del cine de superhéroes. 'Los ojos de Wakanda', un proyecto que merece más promoción, goza de excelentes críticas, ha sido bien acogido por los aficionados al género y abre una interesante vía de debate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una bomba de oxígeno para Marvel

Una bomba de oxígeno para Marvel