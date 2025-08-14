Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bob Odenkirk en 'Nadie 2'.

'Nadie 2': Bob Odenkirk, padre de familia y máquina de matar

El protagonista de 'Better Call Saul' regresa en la secuela de una divertida película de acción que intensifica la violencia y el humor negro

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:57

Una persona, aparentemente inofensiva, incluso torpe y atolondrada, acaba revelándose, por las circunstancias, como una bestia asesina, capaz de eliminar a cualquier ser humano sobre ... la tierra con un simple mondadientes. Esta idea viene a ser un subgénero en el cine de acción, especialmente tras el éxito de la saga 'John Wick'. En breve llegará a la cartelera 'Fritos a balazos', con Christina Ricci ejerciendo de madre de familia vestida para matar, y hace nada vio la luz 'Novocaine', pero antes tenemos la secuela de 'Nadie', una grata sorpresa en la misma línea, pero mejor, que dirige esta vez el cineasta indonesio Timo Tjajanto, responsable de una de las películas más salvajes de los últimos tiempos, disponible en Netflix: 'The Night Comes for Us'.

