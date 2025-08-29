Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Anabel Alonso durante el rodaje de 'Campamento Garra de Oso'. Igor Martín

Anabel Alonso: «A los 30 años hubiera sido una madre más ausente»

Feliz de que el cine español «haya recuperado a los niños como público objetivo», la actriz es una villana de tebeo en 'Campamento Garra de Oso'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10

Anabel Alonso (Santurtzi, 1964) siempre ha encontrado su sitio en la comedia, ya sea con Almodóvar en 'Kika' o en series tan populares como 'Los ... ladrones van a la oficina', '7 vidas' y 'Amar es para siempre'. En 'Campamento Garra de Oso' –desde el 29 de agosto en cines–, encarna a una villana de tebeo en una comedia para los chavales, un público que la actriz contempla con otros ojos desde que es madre de un niño de cinco años.

