Los 100 años de Tony Curtis en 10 películas

Este 3 de junio Tony Curtis habria cumplido 100 años. El actor, nacido en Nueva York el 3 de junio de 1925, y fallecido en ... Las Vegas el 29 de septiembre de 2010, trabajó en más de 100 películas entre 1949 y 2008. Desde principios de los años 80 tenía una segunda carrera como pintor, que le trajo a Madrid con motivo de la inauguración de una exposición propia. Estas son sus 10 películas imprescincibles entre las que se pueden encontrar en plataformas, ya que algunas muy imprescindibles, como 'No hagan olas', 'El gran Houdini' o 'El estrangulador de Rillington Place' no están en ninguna plataforma.

10 Disponible en Filmin (Stanley Kramer, 1958) 'Fugitivos'

Protagonizada por Tony Curtis, Sidney Poitier, Theodore Bikel, Charles Mcgraw, Lon Chaney, King Donovan y Cara Williams. Película que narra la odisea de dos fugitivos encadenados, uno blanco y otro negro y, por tanto, condenados a escaparse juntos. Ambos desean lo mismo, pero incluso en sus circunstancias las tensiones raciales no tardarán en aparecer.Excelente trabajos de Tony Curtis y Sidney Poitier como dos fugitivos encadenados entre si, al frente de este sólido drama de fugas de Stanley Kramer que realiza una gran puesta en escena.

En el sur de Estados Unidos, dos presos, el afrodescendiente Noah Cullen (Sidney Poitier) y el caucásico John «Joker» Jackson (Tony Curtis) son transportados en el autobús de la cárcel a su nueva prisión. El vehículo tiene un accidente y ambos aprovechan la oportunidad para escapar encadenados entre sí. A pesar del odio racista que ambos tienen, no tienen más opción que cooperar para escapar de sus perseguidores, ya que no son capaces de romper la cadena que los une. Cullen y Joker huyen a través de las dificultades del terreno y del clima, con una breve parada en una aldea donde intentan entrar en una tienda de ultramarinos, con la esperanza de obtener alimentos y herramientas para romper la cadena que los mantiene juntos. En su lugar, sin embargo, son capturados por la gente del pueblo, que forman una turba para su linchamiento, pero son salvados solo por la interferencia de 'Big, Sam (Lon Chaney), un hombre que está consternado por la sed de sangre de sus vecinos. Sam persuade a la gente del pueblo para retener a los presos y continuar por la mañana. Pero esa noche los libera, después de revelarles que también él fue un expresidiario encadenado. Terminan en una granja, donde una mujer (Cara Williams), abandonada por su marido, vive allí con su hijo (Kevin Coughlin). Les ayuda a cortar la cadena. Ella y Jackson se hacen amigos. Sin embargo, cuando él se entera de que ella ha enviado a Cullen a una muerte segura enviándolo por un camino que lo conduce derecho a un pantano, la deja y corre herido a prevenirle. No pueden coger un tren en marcha, que podría hacerlos salir del estado. Finalmente los dos fugitivos son capturados por sus perseguidores.

La película, con la que Tony Curtis se dio a conocer, ganó dos Oscar: Mejor Fotografía en blanco y negro y Mejor Guion Zdaptado, y fue nominada al Oscar al Mejor Actor Principal (Tony Curtis y Sidney Poitier), Mejor Actor Secundario (Theodore Bikel), Mejor Actriz Secundaria (Cara Williams), Mejor Dirección, Mejor Montaje y Mejor Película. Se estrenó en España el 28 de septiembre de 1959.

9 Disponible en Movistar plus+ (Blake Edwards, 1965) 'La carrera del siglo'

Ampliar 'La carrera del siglo'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk, Keenan Wynn, Arthur O'Connell, Vivian Vance y Dorothy Provine. Un título muy significativo en la filmografía de Blake Edwards. Aventuras y desventuras de los participantes de una carrera automovilística de carácter internacional entre Nueva York y París. La película constituye un cálido homenaje al cine mudo, en general, y a su humor, en particular. Malos casi de cómic (excelentes las histriónicas interpretaciones de Jack Lemmon como el Profesor Fate y Peter Falk como su fiel ayudante Max), el héroe, guapísimo y resplandeciente (Tony Curtis, parodiando su propia imagen de la época), al que le brilla la dentadura, y una intrépida, algo casquivana y adorable heroína, periodista y sufragista a un tiempo (Nathalie Wood).

Aventuras y desventuras de los participantes de una carrera automovilística de carácter internacional entre Nueva York y París, a principios del siglo XX. El gran Leslie es un afamado piloto de pruebas automovilísticas, que se propone demostrar que el automóvil estadounidense es el mejor del mundo. Con este objetivo, convence a la compañía en la que presta sus arriesgados servicios para que organice una monumental carrera que cubra la distancia entre Nueva York y París. En la prueba necesitará disponer de un vehículo de características especiales, capaz incluso de volar y navegar: será el Leslie especial. Su gran enemigo es el Profesor Fate (Jack Lemmon), siempre vestido de negro, que cuenta con un ayudante, un tanto torpe, llamado Max (Peter Falk). Su meta es desbaratar todas las aventuras que emprenda El Gran Leslie, no importa cual, que él debe superarla, ya que no soporta verse relegado a un segundo plano, para lo cual utiliza siempre trampas y todo tipo de malas artes, que aquí participa con su propio coche. La publicidad provocada por la inminente carrera provoca que Maguie Di Buare (Nathalie Wood), una joven reportera idealista que lucha por los derechos de la mujer, y que está empeñada en conseguir un empleo en el Centinela de Nueva York, y para ello no duda en esposarse a la puerta del lavabo de hombres del periódico, lo que provoca un auténtico tumulto en la redacción y un ataque de nervios a su director, al que no le queda más remedio que contratarla, más que nada porque ella quiere escribir artículos sobre la carrera, lo que la mantendrá muy lejos de la redacción, pero lo que es peor, se ha hecho amiga de su esposa, y ahora ella y sus amigas reivindican los derechos de las mujeres ante la puerta del periódico, lo que está a punto de provocar un colapso. Como sólo se pueden seguir las andaduras de los participantes si se participa, Maguie se lo toma en serio y convence a su jefe para que le dé dinero para un coche, y así, ante las risas de todo el mundo, está lista para tomar la salida. Los contratiempos comienzan desde la salida, cuando muchos de los participantes comienzan a sufrir sospechosos accidentes a los que no es ajeno el Profesor Fate.

Película llena de guiños y parodias, incluida la dedicada a 'El prisionero de Zenda', y al splastick, con la pelea multitudinaria en el saloon y la imprescindible guerra de tartas. Inspiró la serie de animación 'Los autos locos'. Logró los Oscar a los Mejores Efectos de Sonido y fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Canción (The Sweetheart Tree). Su estreno en España tuvo lugar el 10 de abril de 1966.

8 Disponible en alquiler en Apple TV (Richard Quine, 1964) 'La pícara soltera'

Ampliar 'La pícara soltera'. RC

Protagonizada por Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Bacall, Mel Ferrer, Fran Jeffries, Leslie Parrish y Edward Everett Horton. Brillante comedia de Richard Quine ('La misteriosa dama de negro'), llena de frases y bromas de doble sentido en torno al sexo, y mucha ironía en torno al psicoanálisis y las publicaciones amarillas. En el límite de lo que la censura del Código Hays podía permitir en su momento, y llena de guiños a 'Con faldas y a lo loco'.

Bob Weston (Tony Curtis) es el canallesco editor de la revista Stop, una publicación de gran tirada de cotilleos e historias escabrosas, que se vanagloria de difamar a los protagonistas de sus artículos. Su próxima víctima será la psicóloga Helen Brown (Natalie Wood), autora de una guía para que las mujeres solteras encuentren al hombre de sus sueños de gran éxito. Bob quiere entrevistarla, pero Helen se niega a recibirlo, así que tendrá que ingeniárselas para llegar hasta ella. Su jefe le exige, y él está de acuerdo, una nueva historia sobre la doctora, de modo que Weston se presenta en su consulta como un paciente, trasladándole los problemas de su vecino Frank (Henry Fonda), exitoso empresario fabricante de medias, cuya mujer Sylvia (Lauren Bacall) está muy celosa ya que su esposo se pasa media vida mirando las piernas de hermosas señoritas. La misión del reportero será demostrar que la sexóloga, una joven soltera de 22 años, no tiene ninguna experiencia en la materia sobre la que escribe y permanece virgen. Tal fingimiento se complica cuando ambos se enamoran, y las cosas se enredan.

La película posee momentos muy logrados, y una original persecución automovilística. El reparto es estupendo, funcionan muy bien todos los actores, con mención especial para Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda y Lauren Bacall. También se puede ver a un clásico como Edward Everett Horton, como el jefe, y a la guapa pero de breve carrera Fran Jeffries, que estuvo casada con Quine. Se estrenó en España el 18 de abril de 1965.

7 Disponible en Filmin (Alexander Mackendrick, 1957) 'Chantaje en Broadway'

Ampliar 'Chantaje en Broadway'. RC

Protagonizada por Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan Harrison, Martin Milner, Jeff Donnell, Sam Levene, Joe Frisco, Barbara Nichols y Emile Meyer. Película que se desarrolla en los ambientes noctámbulos de Broadway dando una amarga visión sobre la ambición donde el odio, las humillaciones y las mentiras están a la orden del día. Burt Lancaster y Tony Curtis se adentran en el misterioso mundo de la fauna nocturna que puebla el centro de Manhattan, en un juego siniestro de poder y en un universo de supervivencia.

Sidney Falco (Tony Curtis) es un amoral agente de prensa cuya principal labor es conseguir que sus clientes aparezcan mencionados en la columna de J. J. Hunsecker (Burt Lancaster), en el periódico The Globe, de repercusión nacional, de forma que logra dar fama a quien en ella aparece mencionado. Con el objetivo de romper la relación entre Susie Hunsecker (Susan Harrison), hermana de J. J. Hunsecker, y el guitarrista Steve Dallas (Martin Milner), pero sin perder el afecto de Susie, J. J. pide a Falco que logre publicar una información difamatoria acerca de Steve, para así acabar con la relación, pero sin que nadie sospeche de J. J. Hunsecker. Falco acepta, con el objetivo de que J. J. publique en su columna el nombre de sus clientes, y acude a otro columnista, Leo Bartha (Lawrence Dobkin), competencia de J. J. Hunsecker, para que escriba en su columna que Steve Dallas está relacionado con asuntos de drogas. Falco se vale de una de sus numerosas jugadas para convencer al columnista, y obtiene el resultado deseado; Dallas pierde su empleo y su reputación y la relación entre él y Susie Hunsecker llega a su final. Dallas toma entonces represalias contra J. J. Hunsecker y Sidney Falco, convencido de que son ellos los que están detrás de la campaña difamatoria, y se enfrenta a ellos, llamando difamador y corrupto a J. J., quien se siente ofendido por estas palabras y decide agravar la campaña contra Steve. A fin de perjudicarlo todavía más, pide a Falco que continúe publicando calumnias sobre el músico. Falco, en principio opuesto a ayudar a J. J., acepta a cambio de la redacción de la columna del escritor durante su periodo vacacional, y logra que encierren a Dallas por posesión de drogas que él mismo mete en la chaqueta del guitarrista. El clima de corrupción y amoralidad acaba destruyendo la relación entre J. J. Hunsecker y Sidney Falco, y con Susie Hunsecker intentando suicidarse. Tras la escena, cada uno toma un camino diferente, y Susie vuelve a retomar su relación con Steve Dallas.

Con uno de los diálogos más corrosivos del cine de todos los tiempos esta película es uno de los títulos más grandes que Hollywood ha creado. Burt Lancaster (también productor del filme), encarna a un poderoso, famoso y ambicioso columnista que domina toda una ciudad a través de la información que habitualmente consumen sus más de 60 millones de lectores. Pero como todo el mundo tiene un punto débil: su hermana pequeña. Todo cambiará cuando ésta se enamora apasionadamente de un guitarrista de jazz y los instintos más básicos del periodista salgan a relucir. En España no se pudo ver hasta el 24 de agosto de 1983, y a través de TVE.

6 Disponible en Filmin (Carol Reed, 1956) 'Trapecio'

Ampliar 'Trapecio'. RC

Protagonizada por Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollobrigida, Katy Jurado, Thomas Gomez, Johnny Puleo, Minor Watson, Gérard Landry y Jean-Pierre Kérien. Tres actores de lujo protagonizan este trío de trapecistas voladores, Gina Lollobrigida, Burt Lancaster y Tony Curtis, bajo la dirección de Carol Reed en una película que rinde homenaje al mundo del circo y a los trapecistas, oficio que Burt Lancaster había desempeñado antes de convertirse en actor. En la novela en que se basa el filme había una relación homosexual entre los dos hombres, que fue suprimida en su traslación al cine.

Mike Ribble (Burt Lancaster) había logrado una enorme fama por ser uno de los pocos trapecistas en el mundo que lograban el triple salto mortal, hasta que un día un error provocó una terrible caída que casi le cuesta la vida. Mientras se ve resignado a trabajar como aparejador en un circo en París, llega Tino Orsini (Tony Curtis), con una única obsesión: conocer a Mike para que le enseñe a dar el triple salto y ser el próximo hombre capaz de hacerlo. Mientras tanto, la bella Lola (Gina Lollobrigida), que quiere a toda costa obtener un contrato y no duda en seducir a cualquiera con tal de conseguirlo, logra ser contratada por el circo. Pero Mike se desentiende del muchacho yno quiere volver a tener que ver nada con el trapecio, pero finalmente cambia de idea persuadido por Rosa (Katy Jurado), una antigua amiga que le persuade para que vuelva a subir al trapecio y le enseñe al joven Tino. Lola, viendo las oportunidades que puede brindarle el trabajar con Mike y Tino, convence a Bouglione (Thomas Gomez) de que la pareja necesita una muchacha para que su trabajo en el trapecio resulte más atractivo. El nuevo número se convierte en una gran sensación. John Riglin Nort (Minor Watson) se interesa para presentarlos en el Madison de Nueva York, y asegura a Mike que puede considerar el contrato como un hecho si Tino aprende el triple salto mortal durante las próximas tres semanas.

Un melodrama ambientado en el mundo del circo que constituye una apasionante película que provoca en el espectador la emoción de vivir de cerca el mejor espectáculo del mundo. Burt Lancaster logró el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En España se estrenó el 20 de diciembre de 1956.

5 Disponible en Filmin (Elia Kazan, 1976) 'El último magnate'

Ampliar 'El último magnate'. RC

Protagonizada por Robert De Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum, Jeanne Moreau, Jack Nicholson, Donald Pleasence, Ray Milland y Dana Andrews. El controvertido director Elia Kazan llevó al cine la última e inacabada novela de Francis Scott Fitzerald a partir de un guion firmado por el prestigioso dramaturgo Harold Pinter. Se trata de la película más cara de cuantas realizo Kazan y, auque fue un encargo del productor Sam Spiegel, el mismo de 'La ley del silencio', Kazan asumió como propio este encargo, realizando una obra crepuscular, sigilosa, con una de las más bellas meditaciones sobre el Hollywood clásico.

La historia de los Estudios de Hollywood, durante los años treinta, donde transcurren oscuras tramas habituales en la carrera por el estrellato de muchos de los aspirantes a actores, escritores o productores cinematográficos. Pese a sus pocos años, Monroe Starh (Robert De Niro), es un desconsiderado y algo arrogante productor y jefe de los estudios de cine de Hollywood. Tras la muerte de su mujer, la actriz Minna Davis, se encuentra bastante perdido en su quehacer diario. Un día, en un plató, descubre a una actriz de gran parecido a Minna, Kathleen Moore (Ingrid Boulting). Logra una cita con ella en la que Monroe le lleva a su mansión, aún en construcción, donde pasan la noche. Al despertarse a la mañana siguiente, Kathleen se ha ido dejándole una carta en la que le anuncia su próximo matrimonio. Paralelamente, en el estudio que controla Monroe, los jóvenes aspirantes a estrellas buscan una oportunidad y los guionistas luchan para crear un sindicato. Monroe discute con Brimmer (Jack Nicholson), delegado de los guionistas. Frustrado por su fracaso con Kathleen, Monroe acaba golpeando a Brimmer y Pat Brady (Robert Mitchum), jefe de Monroe, le retira de sus funciones en los estudios. Monroe se ha quedado solo y se pierde en la oscuridad de un inmenso plató vacío.

Esta fue la última gran película de Elia Kazan, si exceptuamos un par de producciones experimentales que hizo después. El personaje protagonista de un productor de Hollywood se inspira en el mítico Irving Thalberg, y lo interpreta Robert De Niro después de que fuese rechazado por Dustin Hoffman. El filme fue nominado al Oscar a la Mejor Dirección Artística, y su estreno entre nosotros tuvo lugar el 23 de mayo de 1977.

4 Disponiple en Pluto TV (Blake Edwards, 1959) 'Operación Pacífico'

Ampliar 'Operación Pacífico' RC

Protagonizada por Cary Grant, Tony Curtis, Joan O'Brien, Dina Merrill, Gene Evans, Richard Sargent y Virginia Gregg. Blake Edwards tomó como base uno de sus mejores guiones para Richard Quine, 'Operation Mad Ball', una sátira sobre los soldados norteamericanos en Normandía, para realizar una divertida comedia de ambiente militarista sobre las peripecias de un submarino rosa -ya estaba el germen de su futura y exitosa saga 'La pantera rosa'- que navega por el Pacífico en plena segunda guerra mundial. Aderezada con numerosos gags, 'Operación Pacífico' se convirtió en una de las películas más taquilleras de la Universal y contribuyó decisivamente al prestigio de Edwards dentro del género de comedia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino de la Armada de Estados Unidos estacionado en el Océano Pacífico, el USS Sea Tiger, es atacado y hundido en su amarradero de una remota isla de las Filipinas. El comandante Matt T. Sherman (Cary Grant) logra convencer a su superior, el almirante Robert Simon, de reflotarlo y llevarlo a Australia para reparaciones mayores. El almirante aprueba la sugerencia y le asigna un segundo oficial, el teniente Nicholas Holden (Tony Curtis), un elegante e inexperto oficial naval, con habilidades para ir consiguiendo repuestos en forma ilegal en las distintas paradas. Para proteger el casco, con su pintura quemada por el ataque, y a falta de pintura base, deben pintarlo con una mezcla de los restos de las pinturas disponibles, resultando un color rosado. Un nuevo ataque japonés interrumpe la faena y el submarino debe zarpar apresuradamente, pintado con el femenino color. En el trayecto deben rescatar a un grupo de cinco enfermeras navales estacionadas en una isla, que se habían quedado rezagadas. Las mujeres crean una serie de dificultades a bordo del submarino. La acción sigue con los previsibles momentos de tensión entre las enfermeras y la ruda tripulación, cuando ellas comienzan con sus normales rutinas femeninas. Finalmente llegan a aguas amigas, pero son atacados por sus colegas de la Armada, por su pintura rosa. Un detalle muy femenino soluciona y supera el momento de peligro.

La película potencia la vis cómica de Cary Grant y Tony Curtis, formando un dúo explosivo con una perfecta compenetración. Grant es a la vez el productor del film que dado su éxito propició posteriormente una serie de televisión sobre las andanzas de este submarino y su tripulación. 'Operación Pacífico' fue nominada al Oscar al Mejor Guión Original, estrenándose en España el 18 de noviembre de 1960.

3 Disponible en Prime Video y Filmin (Richard Fleischer, 1958) 'Los Vikingos'

Ampliar 'Los Vikingos'. RC

Protagonizada por Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine, Janet Leigh, James Donald, Alexander Knox, Maxine Audley y Frank Thring,. Una de las cumbres del cine de aventuras que trasciende al género para convertirse en un estudio psicológico de personajes. Basado en una famosa novela de Edison Marshall, la película cuenta con un reparto excepcional, con Kirk Douglas, Tony Curtis y Janet Leigh al frente. Richard Fleischer, un director que tocó todos los géneros, realizó el filme entre 'Los diablos del Pacífico' e 'Impulso criminal'.

En la Alta Edad Media, los vikingos o normandos (hombres del Norte) adoraban a Odin, el dios pagano de la guerra, que los guiaba a través de los mares cada vez que emprendían sus habituales incursiones de saqueo y en rápidas y violentas incursiones, atacaban las costas británicas para retirarse, dejando un rastro de muerte y desolación. En una de estas incursiones, el rey Ragnar (Ernest Borgnine) de los vikingos, mata al rey inglés y viola a la reina. Poco después se celebra la coronación del nuevo rey, un pariente lejano del muerto, mientras la reina Enid (Maxine Audley) confiesa a un leal amigo que se encuentra embarazada. Da a luz un niño al que coloca sobre el pecho el collar con la piedra de la espada Requitur, símbolo de su derecho al trono. Pasan 20 años y un inglés fugitivo de la corte del rey Aella (Frank Tring) descubre en el país de los vikingos a un joven que lleva al cuello la piedra de la espada Requitur.. Eric (Tony Curtis), el joven, se insolenta con Einar (Kirk Douglas), el hijo de Ragnar y ordena a su halcón amaestrado que le ataque. Einar pierde un ojo y gana un odio terrible hacia Eric, que es sometido a las más duras pruebas y torturas. El traidor inglés propone a los vikingos el rapto de una princesa galesa que se va a casar con Aella. Llevan a cabo la operación, pero Ragnar cae prisionero de los ingleses y es condenado a morir. Eric pierde una mano y Einar quiere matarlo, en una tragedia final que salpica a todos.

Una de las grandes películas de aventuras de todos los tiempos,, con una soberbia puesta en escena con una estupenda fotografía en 70 milímetros,una gran banda sonora construida en torno al sonido del cuerno vikingo y con una excelente relación abrasiva entre Kirk Douglas y Tony Curtis como los dos hermanastros vikingos que, ignorantes de su parentesco, pretenden conquistar a la misma mujer, dentro de un marco de enfrentamientos entre esta raza guerrera y los civilizados ingleses. Kirk Douglas logró el Premio al Mejor Actor en el Premio al Mejor Actor (Kirk Douglas) en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película se estrenó en España el 23 de diciembre de 1958.

2 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV (Stanley Kubrick, 1960) 'Espartaco'

Ampliar 'Espartaco'. RC

Protagonizada por Kirk Douglas, Jean Simmons, Laurence Olivier, Jean Simmons, Tony Curtis, Charles Laughton, Peter Ustinov y John Gavi. Película por la que Kirk Douglas lucho durante varios años creando para su realización su propia compañía productora. La película nació bajo varios autores, todos conflictivos: El autor de la novela Howard Fast, tachado de comunista, el guión de Dalton Trumbo, uno de los 10 de Hollywood, perseguido por la Caza de Brujas, y una dirección que tras un inicial rechazo de David Lean la inició Anthony Mann para ser rápidamente sustituido por Stanley Kubrick, cuando sus discrepancias con Douglas provocaron que el actor productor le despidiera. La historia es una epopeya histórica sobre una rebelión de esclavos en la que Kubrick suavizó los elementos izquierdistas del guion y potenció el espectáculo visual.

En una cantera en Libia, Espartaco (Kirk Douglas), esclavo de Tracia, acuude en auxilio de un anciano que cae fatigado por su carga. Un soldado romano azota a Espartaco y le ordena que vuelva al trabajo, siendo mordido en el tobillo. Por eso, Espartaco es castigado a morir de hambre. Léntulus Batiatus (Peter Ustinov) un traficante de esclavos y preparador de gladiadores, llega a la cantera buscando nuevos reclutas para su ludus (escuela de gladiadores), comprando a Espartaco y varios mas. Estos son llevados a Capua para ser entrenados por Marcellus (Charles McGraw), quien provoca a Espartaco para que este le de un motivo para acabar con su vida. Mientras vivía y era entrenado como gladiador, Espartaco se enamora de otra esclava, Varinia (Jean Simmons). Un par de combates a muerte en la misma escuela de gladiadores, organizado para satisfacer los caprichos de un grupo de patricios: Marcus Licinius Crassus (Laurence Olivier), Marcus Publius Glabrus (John Dall), Claudia Marius (Joanna Barnes) y Helena Glabrus (Nina Foch), hace pensar a los esclavos sobre su condición y, liderados por Espartaco, desatan una rebelión que con el tiempo llegará a amenazar la misma Roma. Durante este camino, Espartaco vence ejércitos, tiene un hijo y comercia con piratas que lo traicionan. Todo esto vivirá, para terminar crucificado en la Vía Apia.

La película combina las grandes escenas épicas con el más tierno intimismo y con un vibrante y enérgico mensaje a favor de la libertad. Fue la primera vez que Hollywood tocaba el género de aventuras desde una perspectiva adulta. Durante sus años de vigencia, el famoso Código Hays de censura suprimió en una famosa escena entre Laurence Olivier y Tony Curtis, que hubo que doblar de nuevo en su restauración porque se había perdido el sonido original. La película, que además de Cinecitta en Roma, se rodo en localizaciones de la Sierra de Madrid, logró el Oscar al Mejor Actor Secundario (Peter Ustinov), a la Mejor Dirección Artística y Escenografía, a la Mejor Fotografía y al Mejor Vestuario. Nominada al Oscar al Mejor Montaje y a la Mejor Música. El estreno en España tuvo lugar el 15 de diciembre de 1960.

1 Disponible en Prime Video y Apple TV, y en alquiler en Amazon TV (Billy Wilder, 1959) 'Con faldas y a lo loco'

Ampliar 'Con faldas y a lo loco'. RC

Protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown, Nehemiah Persoff, Joan Shawlee y Billy Gray. Una de las más geniales comedias de la historia del cine, sensacional juego de falsas identidades, firmada, con su habitual humor incisivo, por Billy Wilder. Llena de escenas antológicas, como ese final en el que un Jack Lemmon disfrazado de mujer se va quitando el disfraz mientas dice a su enamorado aquello de 'nadie es perfecto'. Wilder crea una alocada y trepidante comedia ambientada en los locos y violentos años veinte que significó la primera colaboración entre el director Billy Wilder y su actor fetiche Jack Lemmon.

El saxofonista Joe (Tony Curtis) y el contrabajista Jerry (Jack Lemmon) son dos músicos que tocan en un club nocturno de Chicago durante los años de la ley seca. Alguien denuncia a Pat Botines Colombo (George Raft), propietario del local de vender bebidas alcohólicas. La policía se presenta y procede a la detención de cuantos se hallan en el establecimiento. En medio del caos, Joe y Jerry logran evadirse, pero se han quedado sin trabajo. Después de intentar, sin éxito, integrarse en varias orquestas, los amigos acuden a un garaje para recoger un coche que les ha prestado un conocido. Es el 14 de febrero de 1929, en ese garaje los dos músicos son involuntarios testigos del ajuste de cuentas entre bandas de gángsters rivales en la tristemente célebre matanza del día de San Valentín. Asustados por las posibles consecuencias de ser los únicos testigos y perseguidos por los gángsters de Botines Colombo, se ven obligados a huir, y conocedores de que su agente está buscando a dos chicas que toquen el saxo y el contrabajo para una orquesta de señoritas, se visten con ropas de mujer y se presentan ante el agente de las chicas como Josephine y Daphne. Con elgrupo de chicas viajan en tren hasta Florida, en cuyo trayecto conocen a Sugar Kane (Marilyn Monroe), vocalista de la orquesta, y que además toca el ukelele, de la que ambos quedan prendados aunque ninguno de los dos puede desvelar su secreto. Sin embargo, ya en Miami, Joe pronto asumirá un doble rol, ya que finge ser un magnate para conquistar a Sugar, mientras que Jerry es perseguido por un millonario que quiere casarse con él creyéndose que es, en realidad, una mujer. La presencia de Botines Colombo y sus gángsters en el mismo hotel de Miami en el que se aloja y actúa la orquesta, vendrá a complicar las cosas.

Con un perfecto engranaje para situar las peripecias de la travestida pareja Curtis - Lemmon dentro de un sinfín de situaciones desternillantes, hilvanando con maestría una escena detrás de otra, ofreciendo una lección de agilidad narrativa, y mostrando una humorística visión de la época de finales de los felices años veinte, dotada siempre de referencias, ya sean políticas: la ley seca, ya sean culturales: citas a los ídolos del cine mudo Rodolfo Valentino y Ramón Novarro o al cantante Rudy Vallee y presentando una maligna visión del hombre desde el punto de vista femenino, todo ello a ritmo de jazz. Wilder llevó a cabo una inteligente parodia del cine gang que tanta popularidad alcanzara durante los años treinta, valiéndose para ello de la presencia de uno de los intérpretes más emblemáticos del género, George Raft, memorable en el papel de Botines Colombo. Una divertidísima comedia en permanente estado de gracia. La película tuvo el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario, y fue nominada al en las categorías de Mejor Director, Mejor Actor Principal (Jack Lemmon), Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía. Su estreno en España, debidamente censurada, tuvo lugar el 14 de octubre de 1963

Y además 'Adiós, Charlie', 'Encuentro en París', 'El capitán Newman', 'Perdidos en la gran ciudad', 'El gran Houdini', 'Winchester 73', 'El truhán y su prenda', '¡Cáete muerta, carño!'...